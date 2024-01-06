В комитете Рады по нацбезопасности допускают возвращение законопроекта о мобилизации на доработку в Кабмин

Член комитета Федор Вениславский отметил, что есть две опции — либо вернуть Кабмину на доработку, либо принять проект за основу и дальше дорабатывать его в Раде.

В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности допускают возвращение законопроекта о мобилизации на доработку в Кабмин. Комитет закончил слушание, но для принятия решения нужно, чтобы этот документ рассмотрел также комитет по антикоррупционной политике и предоставил свои выводы.

Об этом рассказал член комитета Федор Вениславский в комментарии «РБК-Украина».

«Для того чтобы мы приняли решение, нужно, чтобы этот документ рассмотрел также комитет по антикоррупционной политике и предоставил свои выводы. Есть две опции – либо вернуть Кабмину на доработку, либо принять проект за основу и дальше дорабатывать его в Раде до второго (чтения – ред.), что маловероятно. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета», - сказал нардеп.

По его словам, самые большие дискуссии в комитете вызвали нормы относительно:

людей с инвалидностью 3 группы;

дискреции органов – например, руководители военных администраций имеют не совсем юридически четко определенные полномочия;

ограничений и наказаний за неявку в ТЦК и внесение в реестр должников по решению руководителя терцентра комплектования;

Кроме того, Федор Вениславский рассказал, что есть дискуссии относительно нормы об электронных оповещениях.

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