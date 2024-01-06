Чи можуть мобілізувати чоловіка, який має трьох дітей: пояснення

Громадянам пояснили, чи має право багатодітний батько на відстрочку від мобілізації у воєнний час.

Мобілізація в Україні передбачає призов українців, які не мають проблем зі здоровʼям та інших причин для звільнення від служби. Низка категорій осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, визначені статтею 23 Закону України про мобілізацію.

Громадяни, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації.

Так як зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не вносилися, це означає, що багатодітні батьки в Україні зберігають право на відстрочку від мобілізації.

Сергій Калугін, начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва, під час брифінгу в Military Media Center підтвердив наявність відстрочки у таких громадян.

Водночас зазначимо, що 25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про мобілізацію №10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

«Судово-юридична газета» розбирала, як законопроєктом пропонується змінити перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

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