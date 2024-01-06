Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Був внесений до системи «Шлях» як водій, але нервував та не зміг пояснити вміст вантажу, - суд розглянув справу про відмову у перетині кордону

Рішення про те, чи підтвердила особа мету поїздки оцінюється виключно посадовою особою Державної прикордонної служби, - позиція суду.

Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

Суд не може вимагати від позивача проходження дозвільної процедури на перепланування об’єкта нерухомості до ухвалення рішення про поділ спірного нерухомого майна, - Об’єднана палата КЦС

Ухвалення рішення суду про поділ нерухомого майна в натурі між співвласниками не потребує попереднього подання суду документів на будівельні роботи, навіть якщо поділ вимагатиме перепланування, - позиція Верховного Суду.

Верховний Суд вказав на обов’язок суду апеляційної інстанції належним чином мотивувати відмову в прийнятті та дослідженні нових доказів

Вирішуючи питання стосовно прийняття та дослідження нових доказів, як і відмову в їх прийнятті, суд апеляційної інстанції зобов`язаний мотивувати свій висновок у відповідній ухвалі або в ухваленому судовому рішенні, - ВС.

  1. В Україні

Чи можуть мобілізувати чоловіка, який має трьох дітей: пояснення

19:12, 6 січня 2024
Громадянам пояснили, чи має право багатодітний батько на відстрочку від мобілізації у воєнний час.
Чи можуть мобілізувати чоловіка, який має трьох дітей: пояснення
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Мобілізація в Україні передбачає призов українців, які не мають проблем зі здоровʼям та інших причин для звільнення від служби. Низка категорій осіб, які мають право отримати відстрочку під час мобілізації, визначені статтею 23 Закону України про мобілізацію.

Громадяни, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації.

Так як зміни до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не вносилися, це означає, що багатодітні батьки в Україні зберігають право на відстрочку від мобілізації.

Сергій Калугін, начальник Печерського РТЦК та СП міста Києва, під час брифінгу в Military Media Center підтвердив наявність відстрочки у таких громадян.

Водночас зазначимо, що 25 грудня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про мобілізацію №10378 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

«Судово-юридична газета» розбирала, як законопроєктом пропонується змінити перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду