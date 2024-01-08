НБУ готов к консультациям по финансовым ограничениям для уклонистов

Нацбанк готов присоединиться к обсуждению в Верховной Раде законопроекта о мобилизации.

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Как мы писали ранее, глава Национального банка Украины Андрей Пышный сказал, что НБУ принял к сведению законопроект о мобилизации №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы" и отметил, что вопрос мобилизации не входит в зону компетенции Нацбанка.

Национальный банк Украины готов присоединиться к обсуждению и консультациям, которые состоятся в Верховной Раде относительно законопроекта о мобилизации. Об этом заявил глава НБУ в эфире телемарафона.

"Я думаю, что в процессе его проработки в парламенте у нас должны состояться дискуссии и обмен мнениями", - подчеркнул Пышный.

Пышный отметил, что вопросы, связанные с мобилизацией, не относятся к компетенции Национального банка Украины, поскольку это относится к компетенции Кабинета Министров, Министерства обороны и Генерального штаба. Однако в соответствии с законопроектом предусмотрены финансовые ограничения для уклонистов, и в этом контексте НБУ готов принять активное участие в указанном процессе.

Напомним, финальное решение Комитета по законопроекту о мобилизации планируют принять во вторник.

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