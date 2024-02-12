Вандалы обрисовали кинотеатр «Октябрь» в Киеве перед премьерой фильма: что известно

Неизвестные повердили фасад и ситилайты кинотеатра перед премьерой украинского фильма, в котором высмеивается предвзятое отношение общества относительно ЛГБТ-сообщества.

Источник фото: instagram.com/zhovten.cinema

В Киеве неизвестные решили повредить постеры и фасад здания перед премьерой украинской комедийно-сатирической ленты Аркадия Непиталюка «Уроки толерантности» о предубеждениях относительно ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщили в кинотеатре.

«Пока наша нация борется за свою свободу, за свободу волеизъявления, демократию, за уважение личного выбора – некоторые наши сограждане до сих пор поддерживают российские нарративы, ведь это там преследуют и запрещают представителей ЛГБТ сообщества […] Неужели вам в голову не приходит, что тем самим вы оттаскиваете страну обратно в советскую пропасть, в советский союз, где не только секса не было?!…», - заявили в кинотеатре.

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