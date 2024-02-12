Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения

Мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 13 мая.

В понедельник, 12 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. Об этом сказано на официальном сайте Верховной Рады.

Глава государства поставил подписи под законами №10456 и №10457.

Соответственно оба срока продлены с 14 февраля 2024 года на 90 дней до 13 мая 2024 года.

Напомним, это было десятое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что 6 февраля Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток – до 13 мая 2024 года.

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