Вбивство українського баскетболіста Єрмакова у Німеччині: поліція арештувала ще трьох підлітків

Затримано ще трьох підлітків у справі про вбивство українського баскетболіста в Німеччині.

Джерело фото: glavcom

Як раніше повідомлялося, у Німеччині вбили 17-річного баскетболіста з України, його друг у реанімації. Пізніше стало відомо про затримання нападника.

Німецькі правоохоронці арештували ще трьох підлітків у зв'язку з убивством 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це повідомляє DW.

За даними, отриманими від німецької поліції та прокуратури 16 лютого, серед арештованих - 14-річний німець грецького походження з Херне та двоє сирійців у віці 14 і 15 років з Гельзенкірхена. Вони підозрюються у співучасті в убивстві українця.

Як вже раніше повідомлялося, головним підозрюваним у вбивстві є 15-річний німець турецького походження, якого заарештували 11 лютого - наступного дня після скоєння злочину.

Смертельний інцидент стався 10 лютого на вокзалі в Оберхаузені, коли Володимир Єрмаков отримав смертельні ножові поранення. Попередньо встановлено, що учасники словесного конфлікту, який почався у автобусі, напали на баскетболістів після їх виходу на вокзал. Володимир загинув, а його товариш Артем Козаченко, також отримавши поранення, зараз перебуває в реанімації.

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