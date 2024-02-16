У Києві сталася пожежа в одній з гімназії

За попередньою інформацією, загоряння сталося у їдальні.

Фото ілюстративне, джерело фото: ДСНС

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У п’ятницю, 16 лютого, в Солом'янському районі столиці сталася пожежа в гімназії.

Як повідомила пресслужба КМДА, пожежу оперативно локалізували

«Дітей та персонал освітнього закладу евакуювали», - сказано у повідомленні.

Наразі на місці події працюють екстрені служби.

За попередньою інформацією, загоряння сталося у шкільній їдальні.

Раніше повідомлялося, що на Київщині сталася пожежа у приватному дитячому садочку.

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