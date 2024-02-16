В Киеве произошел пожар в одной из гимназии

По предварительной информации, возгорание произошло в столовой.

Фото иллюстративное, источник фото: ГСЧС

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В пятницу, 16 февраля, в Соломенском районе столицы произошел пожар в гимназии.

Как сообщила пресс-служба КГГА, пожар оперативно локализовали.

«Детей и персонал образовательного учреждения эвакуировали», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

По предварительной информации, возгорание произошло в школьной столовой.

Ранее сообщалось, что на Киевщине произошел пожар в частном детском саду.

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