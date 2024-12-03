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Убийство украинских баскетболистов в Германии — четырем обвиняемым объявили приговоры

10:24, 3 декабря 2024
В Германии объявили приговоры убийцам двух украинских подростков-баскетболистов.
Убийство украинских баскетболистов в Германии — четырем обвиняемым объявили приговоры
Фото: suspilne.media
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В Германии земельный суд в Эссене признал четырех несовершеннолетних виновными в убийстве двух украинских баскетболистов - 18-летнего Артема Козаченко и 17-летнего Владимира Ермакова - в Оберхаузене в начале 2024 года. Речь идет о двух гражданах Сирии, гражданине Германии, а также подростке, являющемся гражданином Германии и Греции, пишет DW.

Отмечается, что злоумышленников приговорили к лишению свободы на срок от восьми с половиной до десяти лет. Возраст подсудимых на момент совершения преступления составлял от 14 до 16 лет.

По данным агентства dpa, один из подсудимых признался в нападении с ножом, а другие — в нанесении ударов. Трое из подсудимых к убийству украинцев уже совершали преступления. По данным СМИ, одного из фигурантов дела ранее задерживали в связи с ограблениями и нанесением телесных повреждений.

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