Оформили помощь на младенца и указали другой банк: есть ли риск задержки

Заявителям автоматически открывают специальный счет — дополнительных действий не требуется.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщина, которая родила ребенка в сентябре 2025 года и в конце января подала заявление на назначение с 1 января помощи по уходу за ребенком до одного года, поинтересовалась, когда получит средства, если в заявлении указала счет в «ПриватБанке». Разъяснение предоставило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Новые правила выплат с 2026 года

С 1 января 2026 года вступил в силу Закон от 5.11.2025 № 4681-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью». Документ ввел новый вид государственной поддержки — помощь по уходу за ребенком до достижения им однолетнего возраста.

Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года № 1751 (в редакции постановления от 31 декабря 2025 года № 1805 и с учетом изменений, внесенных постановлением от 5 февраля 2026 года № 169).

Почему средства будут поступать через Ощадбанк

В соответствии с обновленным порядком помощь по уходу за ребенком до одного года выплачивается исключительно на текущий счет со специальным режимом использования.

Такой счет открывается в Ощадбанке.

В Пенсионном фонде пояснили: если в заявлении указаны реквизиты обычного счета, открытого в другом банке, по обращению фонда Ощадбанк уже открыл специальные счета для таких получателей. То есть дополнительно обращаться в банк не нужно.

Когда ждать деньги

Выплата помощи, назначенной с 1 января 2026 года, будет обеспечена в ближайшее время через счет со специальным режимом использования, открытый в Ощадбанке.

О зачислении средств получателей уведомят отдельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.