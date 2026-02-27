Оформили допомогу на немовля і вказали інший банк: чи є ризик затримки

Заявникам автоматично відкривають спеціальний рахунок — додаткових дій не потрібно.

Жінка, яка народила дитину у вересні 2025 року та наприкінці січня подала заяву на призначення з 1 січня допомоги для догляду за дитиною до одного року, поцікавилася, коли отримає кошти, якщо в заяві зазначила рахунок у «ПриватБанку». Роз’яснення надало Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Нові правила виплат із 2026 року

Із 1 січня 2026 року набув чинності Закон від 5.11.2025 № 4681-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю». Документ запровадив новий вид державної підтримки — допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Порядок призначення та виплати державної допомоги сім’ям з дітьми затверджено постановою Кабінет Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 (у редакції постанови від 31 грудня 2025 року № 1805 та з урахуванням змін, внесених постановою від 5 лютого 2026 року № 169).

Чому кошти надходитимуть через Ощадбанк

Відповідно до оновленого порядку, допомога для догляду за дитиною до одного року виплачується виключно на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.

Такий рахунок відкривається в Ощадбанку.

У Пенсійному фонді пояснили: якщо у заяві вказано реквізити звичайного рахунку, відкритого в іншому банку, за зверненням фонду Ощадбанк уже відкрив спеціальні рахунки для таких отримувачів. Тобто додатково звертатися до банку не потрібно.

Коли чекати гроші

Виплату допомоги, призначеної з 1 січня 2026 року, буде забезпечено найближчим часом через рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий в Ощадбанку.

Про зарахування коштів отримувачів повідомлять окремо.

