ЕС фиксирует рекордное количество иммигрантов: украинцы — среди основных заявителей на убежище во Франции

Какие страны Европейского Союза больше всего принимают иммигрантов и откуда они приезжают.

Фото: Curated Lifestyle / Unsplash

Количество иммигрантов в Европейском Союзе в 2025 году достигло рекордного уровня — 64,2 миллиона, что на 2,1 миллиона больше, чем годом ранее. Об этом говорится в аналитике Центра исследований и анализа миграции при RFBerlin.

Согласно отчету, показатель существенно вырос по сравнению с 2010 годом, когда в ЕС проживало около 40 миллионов иммигрантов. Данные базируются на информации Евростата и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Крупнейшей страной-приемником мигрантов остается Германия, где проживает почти 18 миллионов иностранцев. При этом около 72% из них — лица трудоспособного возраста. В то же время Испания продемонстрировала самый быстрый рост: за год количество иностранного населения там увеличилось примерно на 700 тысяч и достигло 9,5 миллиона.

Один из авторов исследования Томмазо Фраттини отметил, что Германия остается главным направлением для мигрантов в Европе как по абсолютным показателям, так и относительно численности населения.

В исследовании также подчеркивается неравномерность миграционных потоков внутри ЕС. В частности, наибольшую долю иммигрантов относительно численности населения имеют Люксембург, Мальта и Кипр.

Ходатайства о предоставлении убежища преимущественно концентрируются в нескольких странах. Почти три четверти всех заявлений приходятся на Испанию, Италию, Францию и Германию. При этом именно Германия приняла наибольшее количество беженцев — около 2,7 миллиона человек.

В то же время в 2025 году общее количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС составило 669 365, что на 26,6% меньше по сравнению с 2024 годом. Больше всего заявлений подано в Испании — около 141 тысячи, далее идут Италия (127 тысяч), Франция (116 тысяч) и Германия (113 тысяч). Вместе эти страны формируют около 74% всех заявлений в ЕС.

За пределами этой группы количество обращений резко снижается. Греция является единственной другой страной с относительно высоким показателем — около 55 тысяч заявлений, тогда как в других государствах этот показатель не превышает 30 тысяч.

Аналитики отмечают, что несмотря на высокую концентрацию заявлений в нескольких государствах, структура происхождения заявителей существенно различается. В Германии значительную долю составляют граждане Афганистана и Сирии (вместе около 42%), а также Турции (11%). В Испании доминируют заявители из Венесуэлы (около 60%) и Мали (11%).

В Италии структура более разнообразная: наибольшую долю составляют граждане Бангладеша (22%), Перу (12%), Египта и Пакистана (по 8–9%). Во Франции распределение является наиболее фрагментированным — ни одна страна не доминирует, а среди основных — Украина, Демократическая Республика Конго и Афганистан (примерно по 10%).

