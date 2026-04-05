Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

12:00, 5 квітня 2026
У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.
Фото: Getty Images
У Верховній Раді зареєстровано пакет законопроєктів — № 15114, № 15115 та № 15116, які мають не лише захистити громадян від незаконного обліку, а й запровадити персональну відповідальність для посадовців ТЦК. Автор ініціатив — Дмитро Разумков, наголошує, що за кожною помилкою у реєстрі стоїть конкретне прізвище, і відповідальність за неї має бути дзеркальною та суворою.

Однією з ключових новел пакета ініціатив є запровадження фінансової відповідальності для працівників територіальних центрів комплектування. На сьогодні військовозобов’язаним за порушення правил обліку загрожує штраф у 17 тисяч гривень. Проте за кожним помилковим записом у системі «Оберіг», через який жінка без медичної освіти чи особа з інвалідністю опиняється в розшуку, стоїть конкретна посадова особа.

За словами Дмитра Разумкова, ініціатива пропонує встановити для таких службовців покарання — штраф у десятикратному розмірі, що становить 170 тисяч гривень. Такий підхід має стимулювати якісну роботу адміністраторів реєстрів та припинити практику безпідставного нарахування штрафів громадянам, які опинилися в базі через недосконалість системи або недбалість виконавців.

Ба більше, законопроєкт № 15114, що стосується кримінальної відповідальності військових службових осіб та процедур розслідування, спрямований на боротьбу з силовою мобілізацією, яка часто супроводжується порушенням прав людей з відстрочкою чи інвалідністю.

Як зазначив народний депутат, законодавча ініціатива пропонує важливу зміну: якщо відеозапис незаконних дій представників ТЦК з’являється в мережі Інтернет чи медіа, Державне бюро розслідувань буде зобов’язане автоматично відкривати кримінальне провадження. Це має позбавити правоохоронців можливості ігнорувати гучні випадки, перетворюючи право на розслідування у прямий обов’язок.

Автор законопроєктів наголошує, що помилкова мобілізація осіб, які мають законні підстави для звільнення від служби, завдає шкоди не лише конкретним людям, а й державному бюджету. Витрати на підготовку та навчання на полігонах людей, яких згодом доводиться списувати через первісно існуючі підстави, такі як інвалідність, чи багатодітність, є неефективним використанням ресурсів у воєнний час.

Наразі на сайті Верховної Ради відсутні тексти законодавчих ініціатив, проте «Судово-юридична газета» стежить за оновленнями, щоб вчасно проінформувати про механізми автоматичного виключення жінок із реєстрів та штрафів для посадовців.

