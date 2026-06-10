Председатель АМКУ Павел Кириленко не явился в ВАКС — суд признал причины неуважительными и оштрафовал его

Высший антикоррупционный суд наложил на Павла Кириленко денежный штраф в размере 6656 гривен за неявку на судебное заседание.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко не явился на судебное заседание в Высшем антикоррупционном суде, сославшись на участие в заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады. Об этом сообщила Transparency International Ukraine.

Защита просила отложить рассмотрение дела, однако ВАКС признал причины отсутствия чиновника неуважительными и наложил на него денежный штраф в размере 6656 гривен.

Суд установил, что приглашение на заседание Временной следственной комиссии Павел Кириленко получил 8 июня. В то же время, по данным суда, он не сообщил об этом во время пребывания в суде в тот же день.

Судья обратила внимание, что участие в заседании ВСК было приглашением, а не обязательным вызовом. Кроме того, законодательство об Антимонопольном комитете Украины предусматривает возможность делегирования представительства в Верховной Раде заместителям председателя АМКУ.

В ВАКС подчеркнули, что участие в судебном разбирательстве в статусе обвиняемого имеет более высокий приоритет, чем участие в заседании Временной следственной комиссии парламента.

Также отмечается, что приглашение Павлу Кириленко на заседание ВСК подписал народный депутат Сергей Кузьминых, который сам является обвиняемым по делу, находящемуся на рассмотрении ВАКС.

Прокурор не возражала против переноса судебного заседания, однако просила признать причины неявки неуважительными и наложить на должностного лица денежный штраф.

Напомним, САП обвиняет главу Антимонопольного комитета Украины и экс-главу Донецкой ОГА Павла Кириленко в незаконном обогащении на сумму свыше 72 млн грн.

Речь идет об имуществе стоимостью более 72 млн грн:

7 квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;

дом под Киевом площадью более 220 кв. м;

2 гаражных бокса;

6 парковочных мест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м;

автомобиль BMW Х3;

2 земельных участка.

Ранее НАБУ и САП завершили расследование по делу о недекларировании имущества руководителем АМКУ Кириленко.

В то же время Высший антикоррупционный суд отказал в отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Так, коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП об отстранении от должности главы АМКУ, обвиняемого в незаконном обогащении на более чем 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.