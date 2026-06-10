В Украине ввели новый праздник — 11 июня ежегодно будут отмечать День Сил беспилотных систем ВСУ
18:57, 10 июня 2026
Указом Президента установлен отдельный день для чествования военных, выполняющих боевые задачи с применением беспилотных технологий.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении нового военного праздника — Дня Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Соответствующий указ №485/2026 от 10 июня предусматривает ежегодное празднование этого дня 11 июня.
В документе отмечается, что решение принято с учетом роли Сил беспилотных систем ВСУ в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью зарождения новых военных традиций.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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