Киев подвергся одной из самых массированных атак РФ: повреждено более 40 локаций, десятки пострадавших, фото и видео

Россия атаковала Киев баллистикой и «шахедами»: повреждены жилые дома, школа, ТЦ и бизнес-центр.

В ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых массированных атак на Киев за последнее время, применив баллистические ракеты и ударные дроны.

В результате обстрела в столице вспыхнули десятки пожаров, повреждены жилые дома, школа, общежитие, торговый центр, бизнес-центр и складские помещения. По предварительным данным, один человек погиб, еще более 20 получили ранения.

В ГСЧС сообщили, что спасатели всю ночь работали на местах ударов, эвакуировали жителей и ликвидировали масштабные возгорания в разных районах города. Всего в Киеве зафиксировали более 40 поврежденных локаций.

Одни из самых серьезных разрушений произошли в Шевченковском районе. Там в результате атаки загорелась школа — огонь охватил второй этаж здания на площади около 300 квадратных метров. Также в пятиэтажном жилом доме была разрушена часть подъезда, а пожар распространился с первого по пятый этаж. Кроме того, российский удар повредил бизнес-центр, рынок и девятиэтажный жилой дом, где попадание произошло между восьмым и девятым этажами. Именно там, по предварительной информации, погиб человек. Также пострадало здание музея Главного управления ГСЧС в Киевской области.

В Дарницком районе в результате обстрела загорелась крыша двухэтажного общежития площадью около 150 квадратных метров. Спасатели эвакуировали жителей здания.

В Деснянском районе зафиксировали попадания в торговый центр и супермаркет. Также вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива, где горели пять гаражных боксов.

В Днепровском районе огонь охватил частный жилой дом и гаражный кооператив. В Святошинском районе сообщалось о попадании в девятиэтажный жилой дом.

В Оболонском районе горел жилой дом и произошел пожар в 16-этажном доме на уровне 12–13 этажей. Кроме того, загорелся строительный гипермаркет.

В Соломенском районе пожар возник на 23 этаже 24-этажного дома, также повреждения получили складские помещения в промышленной зоне.

В Печерском районе спасатели ликвидировали пожар на 13 этаже 20-этажной новостройки и возгорание бытовки рядом с домом.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице выросло до 21 человека, среди них — 15-летний подросток. По его словам, 13 человек госпитализировали, трое находятся в тяжелом состоянии. Еще восьми пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что ликвидация последствий атаки продолжается, а на местах работают все экстренные службы города.

