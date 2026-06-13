Налог на OLX, Prom и сервисы такси: что заработает уже с ноября, а что отложено до 2027 года

Закон о налоге на OLX — когда начнут действовать первые нормы нового закона.

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Верховная Рада 9 июня приняла закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Документ касается миллионов украинцев, которые продают товары через маркетплейсы, предоставляют услуги через онлайн-сервисы, работают в такси, доставке или сдают жилье в аренду через цифровые платформы.

Документ вводит в Налоговый кодекс новые правила для операторов электронных платформ и посредников, обеспечивающих дистанционную продажу товаров. Такие субъекты должны вести учет операций и предоставлять необходимую информацию государственным органам. Кроме того, закон предусматривает изменение подхода к налогообложению импортных товаров, приобретенных через электронные торговые площадки: НДС будет применяться ко всем таким товарам независимо от их стоимости.

В то же время новые правила начнут действовать не сразу после вступления закона в силу — его положения будут вводиться поэтапно, а ключевые нормы начнут действовать только с 2027 года. Об этом сообщили в профильном парламентском комитете.

Когда начнут действовать новые правила для маркетплейсов

Речь идет о масштабном законе, который охватывает несколько направлений регулирования.

В частности, документ предусматривает:

внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы;

определение механизмов выполнения налоговых обязанностей операторами платформ в Украине;

установление правил налогообложения доходов физических лиц — резидентов Украины, которые получают доход через цифровые платформы.

Отдельные положения закона вступят в силу уже с 1 ноября 2026 года.

Что изменится с 1 ноября

Первый этап реализации закона будет касаться операторов цифровых платформ.

С 1 ноября для них начнет действовать обязанность зарегистрироваться в Государственной налоговой службе Украины.

Этот шаг является частью подготовки к запуску полноценной системы обмена информацией и администрирования налогов в отношении доходов, полученных через маркетплейсы и другие цифровые сервисы.

Основные нормы начнут действовать с 2027 года

В то же время большинство положений закона вступит в силу только с 1 января 2027 года.

Именно с этой даты начнет полноценно функционировать механизм международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также новая система налогообложения таких доходов для физических лиц.

Принятый закон должен обеспечить прозрачность налогообложения доходов, полученных через маркетплейсы, сервисы такси, доставки, аренды жилья и другие цифровые платформы, а также привести украинское законодательство в соответствие с международными стандартами.

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