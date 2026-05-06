Правила виїзду чоловіків віком 18–22 років за кордон можуть змінити, але знижувати мобілізаційний вік не планують

Для чоловіків, які планують виїздити за кордон, можуть запровадити обов’язкове проходження БЗВП перед виїздом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні можуть змінити правила виїзду чоловіків віком 18–22 років за кордон. Таку можливість обговорюють у контексті обов’язкового проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Про це заявив народний депутат в інтерв’ю ЗМІ.

За словами парламентаря, він підтримує рішення уряду щодо дозволу на виїзд молодих чоловіків 18-22 років за межі країни, однак вважає, що перед цим вони мають пройти БЗВП.

«Я підтримую це рішення, але з одним винятком: ці хлопці повинні пройти БЗВП. А вже на БЗВП рекрутери, психологи точно зможуть знайти бажаючих не за тисячу євро працювати в Польщі», – зазначив депутат.

Він також заявив, що в Україні планується підвищення грошового забезпечення військовослужбовців. За його словами, можна буде заробляти великі гроші, управляючи НРК, дронами.

Крім того, він наголосив на необхідності ширшого використання змішаних систем ведення бойових дій із залученням дронів та НРК, щоб мінімізувати застосування штурмових підрозділів.

Також парламентар заявив, що наразі у Верховній Раді немає політичної волі для зниження мобілізаційного віку.

«Щодо зниження призовного віку політичної волі в Раді точно немає. І, в першу чергу, немає і таких обставин, щоб піднімати це питання», – сказав він.

За словами депутата, завдяки технологічному розвитку українським військовим вдалося багато де зупинити ворога, а підрозділи deep strike наносять ураження в середній і дальній тил агресора.

«Тому дійсно повинна бути причина, коли умовно Росія піде на крок повної мобілізації і призове додатково пів мільйона – мільйон військових. Тоді, я думаю, будуть працювати всі гілки влади для обговорення, що треба робити і як до цього підготуватися», – зазначив депутат.

Окремо він наголосив на зростанні ролі технологічних навичок у сучасній війні.

«Нам потрібні фахівці, які вміють грати в Counter-Strike, беруть участь у всіх цих крутих турнірах. Вміння працювати за ноутбуком зараз цінується у війську на рівні підполковника», – заявив парламентар.

Він також підкреслив, що сучасні технології дозволяють виконувати бойові завдання дистанційно.

«Сучасна війна може це надати, щоб хлопці в підвалах керували дронами на відстані 500–1000 кілометрів [від лінії фронту]. Для цього є і засоби, і можливості», – сказав депутат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.