Правила выезда мужчин в возрасте 18–22 лет за границу могут изменить, но снижать мобилизационный возраст не планируют

13:28, 6 мая 2026
Для мужчин, которые планируют выезжать за границу, могут ввести обязательное прохождение БОВП перед выездом.
В Украине могут изменить правила выезда мужчин в возрасте 18–22 лет за границу. Такую возможность обсуждают в контексте обязательного прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Об этом заявил народный депутат в интервью СМИ.

По словам парламентария, он поддерживает решение правительства о разрешении на выезд молодых мужчин 18-22 лет за пределы страны, однако считает, что перед этим они должны пройти БОВП.

«Я поддерживаю это решение, но с одним исключением: эти ребята должны пройти БОВП. А уже на БОВП рекрутеры, психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше», – отметил депутат.

Он также заявил, что в Украине планируется повышение денежного обеспечения военнослужащих. По его словам, можно будет зарабатывать большие деньги, управляя НРК, дронами.

Кроме того, он подчеркнул необходимость более широкого использования смешанных систем ведения боевых действий с привлечением дронов и НРК, чтобы минимизировать применение штурмовых подразделений.

Также парламентарий заявил, что в настоящее время в Верховной Раде нет политической воли для снижения мобилизационного возраста.

«Что касается снижения призывного возраста, политической воли в Раде точно нет. И, в первую очередь, нет и таких обстоятельств, чтобы поднимать этот вопрос», – сказал он.

По словам депутата, благодаря технологическому развитию украинским военным удалось во многих местах остановить врага, а подразделения deep strike наносят поражение по среднему и дальнему тылу агрессора.

«Поэтому действительно должна быть причина, когда условно Россия пойдет на шаг полной мобилизации и призовет дополнительно полмиллиона – миллион военных. Тогда, я думаю, будут работать все ветви власти для обсуждения, что нужно делать и как к этому подготовиться», – отметил депутат.

Отдельно он подчеркнул рост роли технологических навыков в современной войне.

«Нам нужны специалисты, которые умеют играть в Counter-Strike, участвуют во всех этих крутых турнирах. Умение работать за ноутбуком сейчас ценится в армии на уровне подполковника», – заявил парламентарий.

Он также подчеркнул, что современные технологии позволяют выполнять боевые задачи дистанционно.

«Современная война может это предоставить, чтобы ребята в подвалах управляли дронами на расстоянии 500–1000 километров [от линии фронта]. Для этого есть и средства, и возможности», – сказал депутат.

