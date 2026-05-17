Верховный Суд разъяснил, в каких случаях отец не может через суд подтвердить самостоятельное воспитание ребенка

Установление факта самостоятельного воспитания ребенка невозможно в отдельном производстве, если между родителями существует спор относительно выполнения родительских обязанностей.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отметил, что установление факта самостоятельного воспитания ребенка одним из родителей не может осуществляться в порядке отдельного производства, если это требует выяснения обстоятельств относительно выполнения другим из родителей своих родительских обязанностей.

КГС ВС также подчеркнул: сам факт проживания ребенка с одним из родителей и наличие договоренностей между бывшими супругами об участии второго из родителей в воспитании не является автоматическим подтверждением того, что ребенок самостоятельно воспитывается только одним из родителей.

Кроме того, ВС обратил внимание, что апелляционный суд ошибочно считал спор административным лишь из-за намерения заявителя использовать будущее судебное решение для оформления отсрочки от мобилизации. На момент обращения в суд никакого решения ТЦК об отказе в отсрочке не существовало, а потому публично-правовой спор еще не возник.

Обстоятельства дела №686/26736/25

Отец ребенка обратился в суд с заявлением об установлении факта самостоятельного воспитания и содержания дочери. Он указывал, что после расторжения брака ребенок проживает вместе с ним, а мать, по его словам, не участвует в воспитании и материальном обеспечении ребенка.

Еще в 2021 году между бывшими супругами было заключено и утверждено судом мировое соглашение. Им определили место проживания ребенка с отцом, а также порядок участия матери в воспитании, общении с ребенком, его оздоровлении и выездах за границу.

Мужчина пояснял, что установление такого юридического факта необходимо ему для получения отсрочки от мобилизации в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Что решили суды

Суд первой инстанции оставил заявление без рассмотрения. Суд пришел к выводу, что по делу фактически существует спор между родителями относительно выполнения родительских обязанностей, а потому такое дело не может рассматриваться в порядке отдельного производства.

Апелляционный суд отменил это решение, однако закрыл производство по делу. Апелляция считала, что спор касается оформления отсрочки от мобилизации, а потому должен рассматриваться административным судом.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд не согласился с выводами апелляционного суда и оставил в силе определение местного суда.

Верховный Суд напомнил, что отдельное производство применяется только для подтверждения бесспорных юридических фактов. Если же установление такого факта связано с оценкой поведения другого лица и может повлиять на его права и обязанности, возникает спор о праве.

Суд детально проанализировал нормы Семейного кодекса и отметил, что родители имеют равные права и обязанности в отношении ребенка, а расторжение брака само по себе не прекращает родительских прав и обязанностей. Также ВС подчеркнул, что семейные обязанности являются неотчуждаемыми и не могут быть переданы другому из родителей.

Верховный Суд обратил внимание, что самостоятельное воспитание ребенка не сводится лишь к фактическому проживанию ребенка с одним из родителей. Для подтверждения такого статуса необходимо установление обстоятельств, которые влияют на объем родительских прав и обязанностей другого из родителей либо свидетельствуют об их невыполнении.

В этом деле между родителями уже существовало утвержденное судом мировое соглашение, которое прямо предусматривало участие матери в воспитании ребенка, порядок общения и реализации родительских прав. В то же время сам заявитель в новом заявлении утверждал, что мать фактически не выполняет эти договоренности.

По мнению Верховного Суда, это свидетельствует о наличии гражданского спора относительно выполнения родительских обязанностей и условий мирового соглашения.

Относительно отсрочки от мобилизации

ВС также отдельно пояснил, почему апелляционный суд ошибочно закрыл производство по делу.

Верховный Суд отметил, что заявитель лишь планировал использовать будущее судебное решение для оформления отсрочки от мобилизации. Однако на момент обращения в суд он еще не получал решения об отказе в отсрочке, а ТЦК не принимал никакого индивидуального решения в отношении него.

При таких обстоятельствах публично-правовой спор фактически еще не возник, а потому оснований для вывода об административной юрисдикции не было.

В то же время Верховный Суд подтвердил, что установление факта самостоятельного воспитания ребенка при подобных обстоятельствах не может происходить в порядке отдельного производства при наличии спора между родителями относительно выполнения родительских обязанностей.

Что в итоге

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе определение местного суда об оставлении заявления без рассмотрения.

