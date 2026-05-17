Не 170 грн, а 50% минимальной пенсии: суд принял сторону чернобыльки в споре с ПФУ

Житомирский окружной административный суд обязал ПФУ перечислить чернобыльскую доплату лицу с инвалидностью ІІІ группы в размере 50% минимальной пенсии по возрасту вместо 170,82 грн, признав противоправным отказ в таком начислении.

Житомирский окружной административный суд рассмотрел дело №240/4551/26 по иску пенсионерки, пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы, к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Житомирской области о противоправном бездействии по неначислению и невыплате ежемесячной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью.

Истец просила признать противоправным бездействие органа Пенсионного фонда и обязать провести перерасчет дополнительной пенсии в соответствии со статьей 50 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» в редакции Закона №230/96-ВР.

Обстоятельства дела

Суд установил, что истец является лицом, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, относится к 1 категории и имеет инвалидность III группы, связанную с последствиями аварии на ЧАЭС. Она состоит на учете в органах Пенсионного фонда и получает пенсию по инвалидности в соответствии со статьей 54 Закона №796-XII.

Истец обратилась в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области с заявлением о проведении перерасчета и выплате ежемесячной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, в размере 50% минимальной пенсии по возрасту в соответствии со статьей 50 Закона №796-XII в редакции Закона №230/96-ВР.

Письмом от 10 января 2026 года орган Пенсионного фонда отказал в удовлетворении заявления, ссылаясь на пункт 13 Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №1210, которым для лиц с инвалидностью III группы установлена ежемесячная дополнительная пенсия в фиксированном размере 170,82 грн.

В отзыве на иск Пенсионный фонд указывал, что Закон №796-XII не определяет показатель «минимальная пенсия по возрасту» для исчисления такой выплаты, а минимальный размер пенсии по возрасту, предусмотренный Законом №1058-IV, применяется исключительно к пенсиям, назначенным по этому закону. Также ответчик подчеркивал, что после внесения изменений Законом №76-VIII дополнительная пенсия по статье 50 Закона №796-XII устанавливается в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины.

Позиция суда

Оценивая спорные правоотношения, суд отметил, что право на пенсионное обеспечение лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, регулируется Законом №796-XII, который направлен на обеспечение социальной защиты пострадавших и полного возмещения причиненного вреда.

Суд привел положения статьи 50 Закона №796-XII в редакции Закона №230/96-ВР, согласно которым лицам, отнесенным к категории 1, назначается ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, а для лиц с инвалидностью III группы ее размер составляет 50% минимальной пенсии по возрасту.

Суд также обратил внимание, что Законом №107-VI от 28 декабря 2007 года были внесены изменения в статью 50 Закона №796-XII, которыми размер выплат был привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Однако Конституционный Суд Украины решением от 22 мая 2008 года №10-рп/2008 признал эти изменения неконституционными, указав, что законом о Государственном бюджете нельзя изменять или ограничивать действие других законов, если это приводит к сужению прав и свобод граждан.

Кроме того, суд отметил, что Законом №76-VIII статья 50 Закона №796-XII была изложена в редакции, согласно которой размеры дополнительной пенсии определяются Кабинетом Министров Украины. Во исполнение этих изменений правительство приняло постановление №1210, которым для лиц с инвалидностью III группы установлена выплата в размере 170,82 грн.

В то же время суд пришел к выводу, что внесенные Законом №76-VIII изменения сузили объем социальных гарантий, предусмотренных статьей 50 Закона №796-XII в редакции Закона №230/96-ВР. Суд сослался на решение Конституционного Суда Украины от 3 апреля 2024 года №4-р(I)/2024, которым КСУ вновь обратил внимание на недопустимость ограничения права на социальную защиту лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Суд пришел к выводу, что изменения, внесенные Законом №76-VIII, сузили право на надлежащий уровень социальной защиты и противоречат конституционным гарантиям социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Также суд учел правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 4 ноября 2025 года, согласно которому в правоотношениях по определению размера дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, подлежит применению статья 50 Закона №796-XII именно в редакции Закона №230/96-ВР.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела суд признал противоправным бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области по неначислению и невыплате истцу ежемесячной дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, исходя из размера, установленного статьей 50 Закона №796-XII в редакции Закона №230/96-ВР.

Суд обязал орган Пенсионного фонда осуществить перерасчет и выплату дополнительной пенсии с 1 января 2026 года в размере 50% минимальной пенсии по возрасту с учетом уже выплаченных сумм.

