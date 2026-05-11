В ЕС на 69 тысяч сократилось число украинцев, находящихся под временной защитой — новые данные Евростата

В марте 2026 года в ЕС под временной защитой находились 4,33 миллиона украинцев.

По состоянию на конец марта 2026 года в странах Европейского Союза под временной защитой находились 4,33 миллиона человек. По сравнению с февралем этого же года их количество уменьшилось на 1,6%, или на 68 980 человек. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Общее количество и динамика изменений

По данным статистического ведомства ЕС, по состоянию на 31 марта 2026 года статус временной защиты в Европейском Союзе имели 4,33 миллиона граждан, выехавших из Украины.

По сравнению с концом февраля 2026 года количество таких лиц уменьшилось на 68 980, что составляет 1,6%.

Страны с наибольшим количеством украинцев под защитой

Больше всего лиц, получивших временную защиту в ЕС, находятся в следующих странах:

Германия — 1 274 955 человек (29,4% от общего числа в ЕС);

Польша — 961 405 человек (22,2%);

Чехия — 379 820 человек (8,8%).

Изменения в количестве беженцев в странах ЕС

В 14 странах Европейского Союза количество лиц под временной защитой выросло, тогда как в 13 странах — уменьшилось.

Наибольший рост зафиксирован:

в Германии — на 7 480 человек (+0,6%);

в Испании — на 2 665 человек (+1,0%);

в Румынии — на 2 125 человек (+1,0%).

Наибольшее сокращение произошло:

в Италии — на 30 365 человек (-47,4%), что объясняется истечением срока действия значительного количества разрешений в рамках ежегодного обновления;

в Чехии — на 19 810 человек (-5,0%);

в Финляндии — на 8 080 человек (-10,2%).

Уровень нагрузки на страны ЕС

Наиболее высокие показатели количества лиц, находящихся под временной защитой, в расчете на тысячу жителей зафиксированы в:

Чехии — 34,8;

Польше — 26,3;

Словакии — 26,2.

Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 9,6 человека на тысячу населения.

Структура лиц, находящихся под временной защитой

По состоянию на 31 марта 2026 года граждане Украины составляли более 98,4% всех лиц, находившихся под временной защитой в ЕС.

Среди них:

взрослые женщины — 43,3%;

дети и подростки — 30,1%;

взрослые мужчины — 26,6%.

