У ЄС на 69 тисяч скоротилася кількість українців під тимчасовим захистом – нові дані Євростату

У березні 2026 року у ЄС під тимчасовим захистом перебували 4,33 мільйона українців.

Станом на кінець березня 2026 року в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебували 4,33 мільйона осіб. Порівняно з лютим цього ж року їх кількість зменшилася на 1,6%, або на 68 980 людей. Про це свідчать дані Євростату.

Загальна кількість та динаміка змін

За даними статистичного відомства ЄС, станом на 31 березня 2026 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали 4,33 мільйона громадян, які виїхали з України.

У порівнянні з кінцем лютого 2026 року кількість таких осіб зменшилася на 68 980, що становить 1,6%.

Країни з найбільшою кількістю українців під захистом

Найбільше осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС, перебувають у таких країнах:

Німеччина — 1 274 955 осіб (29,4% від загальної кількості в ЄС);

Польща — 961 405 осіб (22,2%);

Чехія — 379 820 осіб (8,8%).

Зміни у кількості біженців у країнах ЄС

У 14 країнах Європейського Союзу кількість осіб під тимчасовим захистом зросла, тоді як у 13 країнах — зменшилася.

Найбільше зростання зафіксовано:

у Німеччині — на 7 480 осіб (+0,6%);

в Іспанії — на 2 665 осіб (+1,0%);

у Румунії — на 2 125 осіб (+1,0%).

Найбільше скорочення відбулося:

в Італії — на 30 365 осіб (-47,4%), що пояснюється завершенням терміну дії значної кількості дозволів у межах щорічного поновлення;

у Чехії — на 19 810 осіб (-5,0%);

у Фінляндії — на 8 080 осіб (-10,2%).

Рівень навантаження на країни ЄС

Найвищі показники кількості осіб під тимчасовим захистом у розрахунку на тисячу жителів зафіксовані у:

Чехії — 34,8;

Польщі — 26,3;

Словаччині — 26,2.

Середній показник по Європейському Союзу становить 9,6 особи на тисячу населення.

Структура осіб під тимчасовим захистом

Станом на 31 березня 2026 року громадяни України становили понад 98,4% усіх осіб, які перебували під тимчасовим захистом у ЄС.

Серед них:

дорослі жінки — 43,3%;

діти та підлітки — 30,1%;

дорослі чоловіки — 26,6%.

