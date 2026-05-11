У ЄС на 69 тисяч скоротилася кількість українців під тимчасовим захистом – нові дані Євростату
Станом на кінець березня 2026 року в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебували 4,33 мільйона осіб. Порівняно з лютим цього ж року їх кількість зменшилася на 1,6%, або на 68 980 людей. Про це свідчать дані Євростату.
Загальна кількість та динаміка змін
За даними статистичного відомства ЄС, станом на 31 березня 2026 року статус тимчасового захисту в Європейському Союзі мали 4,33 мільйона громадян, які виїхали з України.
У порівнянні з кінцем лютого 2026 року кількість таких осіб зменшилася на 68 980, що становить 1,6%.
Країни з найбільшою кількістю українців під захистом
Найбільше осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС, перебувають у таких країнах:
- Німеччина — 1 274 955 осіб (29,4% від загальної кількості в ЄС);
- Польща — 961 405 осіб (22,2%);
- Чехія — 379 820 осіб (8,8%).
Зміни у кількості біженців у країнах ЄС
У 14 країнах Європейського Союзу кількість осіб під тимчасовим захистом зросла, тоді як у 13 країнах — зменшилася.
Найбільше зростання зафіксовано:
- у Німеччині — на 7 480 осіб (+0,6%);
- в Іспанії — на 2 665 осіб (+1,0%);
- у Румунії — на 2 125 осіб (+1,0%).
Найбільше скорочення відбулося:
- в Італії — на 30 365 осіб (-47,4%), що пояснюється завершенням терміну дії значної кількості дозволів у межах щорічного поновлення;
- у Чехії — на 19 810 осіб (-5,0%);
- у Фінляндії — на 8 080 осіб (-10,2%).
Рівень навантаження на країни ЄС
Найвищі показники кількості осіб під тимчасовим захистом у розрахунку на тисячу жителів зафіксовані у:
- Чехії — 34,8;
- Польщі — 26,3;
- Словаччині — 26,2.
Середній показник по Європейському Союзу становить 9,6 особи на тисячу населення.
Структура осіб під тимчасовим захистом
Станом на 31 березня 2026 року громадяни України становили понад 98,4% усіх осіб, які перебували під тимчасовим захистом у ЄС.
Серед них:
- дорослі жінки — 43,3%;
- діти та підлітки — 30,1%;
- дорослі чоловіки — 26,6%.
