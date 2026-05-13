ЕС может продлить действие временной защиты украинских беженцев до 2028 года
Специальная посланница Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон ожидает, что ЕС продлит действие временной защиты для граждан Украины еще на год — до 2028 года. Об этом она сказала в интервью DW.
«Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что (от Европейской комиссии. — Ред.) поступит предложение продлить его еще на один год — до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся», — сказала Йоханссон.
По ее словам, сейчас между странами-членами ЕС продолжаются обсуждения относительно общего подхода к будущему временной защиты украинцев.
«На мой взгляд, похоже, что мы придем к продлению временной защиты, возможно, с некоторыми незначительными корректировками, но в основном — еще на один год», — сказала Йоханссон.
Она также отметила, что ожидает появления соответствующего предложения от Еврокомиссии «довольно скоро», поскольку государства-члены «готовы это сделать».
Йоханссон выразила мнение, что в ЕС понимают: многие украинцы обеспокоены тем, что будет происходить после марта 2027 года. Такой подход обусловлен тем, что война продолжается, и мирного соглашения или даже устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшее время не ожидается.
«Мы не видим мирного соглашения в ближайшем будущем. И поэтому люди, конечно, должны понимать, что будет происходить дальше», — отметила спецпосланница.
В то же время Йоханссон подчеркнула, что украинцам, которые уже несколько лет живут в странах ЕС, стоит постепенно переходить с режима временной защиты на другие правовые основания для проживания.
«Я не считаю хорошей идеей оставаться под временной защитой пять-шесть лет. Следует переходить на другую, более соответствующую правовую основу», — заявила она.
Напомним, механизм временной защиты ЕС был активирован в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он дает украинцам право жить, работать и учиться в странах ЕС. Сейчас этим статусом пользуются более четырех миллионов украинцев в ЕС.
