Расходы ФЛП должны быть подтверждены документально — что должен знать каждый предприниматель

Для формирования чистого дохода ФЛП обязан вести учёт и иметь первичные документы, которые подтверждают оплату товаров и услуг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Винницкой области напоминает, что для физических лиц — предпринимателей объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц является чистый облагаемый доход. Его определяют как разницу между общим доходом и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.

ФЛП обязаны вести учет доходов и расходов

Согласно п. 177.10 ст. 177 Налогового кодекса Украины, предприниматели должны вести учет доходов и расходов и иметь документы, подтверждающие происхождение товара. Учет можно вести в бумажной или электронной форме, в том числе через электронный кабинет.

Типовая форма и порядок ведения такого учета утверждены приказом Минфина №261 от 13.05.2021 года.

Какие документы подтверждают расходы

Порядок определяет перечень документов, которые могут служить подтверждением расходов. Среди них:

платежное поручение;

приходный кассовый ордер;

квитанция;

фискальный чек;

акт закупки (выполненных работ, оказанных услуг);

иные первичные документы, подтверждающие оплату товаров, работ или услуг.

Определение «первичного документа» содержится в Законе «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и в Положении о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете. Это документ в письменной или электронной форме, который содержит сведения о хозяйственной операции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.