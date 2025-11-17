Расходы ФЛП должны быть подтверждены документально — что должен знать каждый предприниматель
Главное управление ГНС в Винницкой области напоминает, что для физических лиц — предпринимателей объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц является чистый облагаемый доход. Его определяют как разницу между общим доходом и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.
ФЛП обязаны вести учет доходов и расходов
Согласно п. 177.10 ст. 177 Налогового кодекса Украины, предприниматели должны вести учет доходов и расходов и иметь документы, подтверждающие происхождение товара. Учет можно вести в бумажной или электронной форме, в том числе через электронный кабинет.
Типовая форма и порядок ведения такого учета утверждены приказом Минфина №261 от 13.05.2021 года.
Какие документы подтверждают расходы
Порядок определяет перечень документов, которые могут служить подтверждением расходов. Среди них:
- платежное поручение;
- приходный кассовый ордер;
- квитанция;
- фискальный чек;
- акт закупки (выполненных работ, оказанных услуг);
- иные первичные документы, подтверждающие оплату товаров, работ или услуг.
Определение «первичного документа» содержится в Законе «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и в Положении о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете. Это документ в письменной или электронной форме, который содержит сведения о хозяйственной операции.
