  1. В Украине

Расходы ФЛП должны быть подтверждены документально — что должен знать каждый предприниматель

22:54, 17 ноября 2025
Для формирования чистого дохода ФЛП обязан вести учёт и иметь первичные документы, которые подтверждают оплату товаров и услуг.
Расходы ФЛП должны быть подтверждены документально — что должен знать каждый предприниматель
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Винницкой области напоминает, что для физических лиц — предпринимателей объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц является чистый облагаемый доход. Его определяют как разницу между общим доходом и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.

ФЛП обязаны вести учет доходов и расходов

Согласно п. 177.10 ст. 177 Налогового кодекса Украины, предприниматели должны вести учет доходов и расходов и иметь документы, подтверждающие происхождение товара. Учет можно вести в бумажной или электронной форме, в том числе через электронный кабинет.

Типовая форма и порядок ведения такого учета утверждены приказом Минфина №261 от 13.05.2021 года.

Какие документы подтверждают расходы

Порядок определяет перечень документов, которые могут служить подтверждением расходов. Среди них:

  • платежное поручение;
  • приходный кассовый ордер;
  • квитанция;
  • фискальный чек;
  • акт закупки (выполненных работ, оказанных услуг);
  • иные первичные документы, подтверждающие оплату товаров, работ или услуг.

Определение «первичного документа» содержится в Законе «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» и в Положении о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете. Это документ в письменной или электронной форме, который содержит сведения о хозяйственной операции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

предприниматель ФЛП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рекодификация Гражданского кодекса Украины: как в Раде хотят изменить нормы о форме сделок

Предложение исключить из кодекса нормы об устной и письменной формах сделок вызвало критику ГНЕУ.

Навигация по курсу «АК-74»: директор морской фирмы превратил дом в тайный арсенал

Суд в Николаеве вынес приговор обвиняемому, но так и не выяснил: откуда столько оружия у гражданского лица, не имеющего никакого отношения к армии.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

17 ноября происходят выборы нового руководителя КГС ВС — это уже третья попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Досье судей останутся закрытыми: Большая Палата ВС поддержала решение ВККС

Верховный Суд признал законным решение ВККС временно ограничить доступ к досье судей, поскольку такая информация представляет реальную угрозу для судьей и их близких, особенно если они находятся на оккупированных территориях или служат в ВСУ.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]