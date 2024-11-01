Галина Третьякова пропонує вилучити з закону про судоустрій норми про пенсійне забезпечення суддів і змінити законодавство щодо спецпенсій

Для працівників прокуратури, суддів, службовців правоохоронних органів, органів оборони України та антикорупційних органів пропонується запровадити професійну пенсійну систему. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту 12165 щодо пенсійного забезпечення окремих категорій працівників (службовців), який 29 жовтня зареєструвала у Верховній Раді голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.
За її словами, це буде система «з елементами накопичення для високооплачуваних посад, розмір середньомісячної заробітної плати яких перевищує розмір середньомісячної заробітної плати по країні за попередній рік, за рахунок доходів на таких посадах».
Також голова Комітету наводить нову «архітектуру законодавства про пенсійне забезпечення відомчих/спеціальних пенсій».
Як вказує Третьякова на слайді, йдеться про пенсії за вислугу років для:
Ці норми пропонується перенести до Закону «Про пенсійне забезпечення» як до «кодифікатора відомчих пенсій, який встановлює особливості нарахування пенсій за відомчою ознакою (регламентує умови її зміни, механізми забезпечення тощо)».
Вилучити норми про пенсійне забезпечення пропонується, крім закону про прокуратуру, також з закону про судоустрій і статус суддів, і, крім цього, вилучити їх з Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Кабміну пропонується у тримісячний строк підготувати та подати на розгляд парламенту законопроект про запровадження у 2026 році професійної пенсійної системи для працівників прокуратури, суддів та службовців правоохоронних органів та органів оборони України та антикорупційних органів з елементами накопичення для високооплачуваних посад, розмір середньомісячної заробітної плати яких перевищує розмір середньомісячної заробітної плати по країні за попередній рік, за рахунок доходів на таких посадах.
Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», ще до скандалу з пенсіями прокурорів по інвалідності був оприлюднений оновлений текст Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який передбачає майбутню пенсійну реформу.
Так, у документі, оприлюдненому МВФ, йдеться про те, що Україна надалі має вживати заходів для «мінімізації тиску витрат, пов’язаного з пенсіями», і розібратися з численними судовими справами із негативними наслідками для бюджету. Вочевидь, саме про це після відповідних зустрічей з делегацією МВФ казав міністр фінансів Сергій Марченко, який звинуватив суди у тому, що вони приймають рішення на користь громадян, «розбалансовуючи бюджет» Пенсійного фонду.
Отже, як вказує МВФ, йдеться про:
Органи влади також планують заходи на найближчу перспективу для досягнення економії пенсійних видатків шляхом:
Україна, зі свого боку, в цих домовленостях зазначає, що у парламенті до кінця березня 2025 року будуть зміни, які передбачають:
Україна у домовленостях вказує, що за допомогою Світового банку готує зміни до пенсійної системи:
«Протягом наступних кількох років ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли для цього будуть створені умови.
Ми утримаємося від:
Найближчим часом ми вживатимемо заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів, крім внеску до пенсії.
Також ми запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації.
Крім того, ми покращимо адресність і запобігатимемо зловживанню певними надбавками до пенсій, уточнивши критерії відповідності».
Також Україна зобов’язалася працювати над подальшим посиленням адресності та перевірки матеріального становища соціально незахищених верств населення.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 12165 Галини Третьякової також пропонується:
Автор: Наталя Мамченко
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