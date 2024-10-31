Держпраці пояснює, від чого залежить розмір лікарняних

Лікарняні виплачуються застрахованим особам залежно від страхового стажу.

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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, від чого залежить розмір лікарняних.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованій особі у відсотковому розмірі середньої заробітної плати, який залежить від страхового стажу:

1) 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;

2) 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;

3) 70 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;

4) 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.

Крім того, якщо працівник протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку мав страховий стаж менше шести місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати.

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