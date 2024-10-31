Практика судів
  1. В Україні

У Львові судитимуть адвокатку, яка поширювала антиукраїнську пропагандистську інформацію

23:40, 31 жовтня 2024
Жінка стверджувала, нібито в Україні триває «громадянський конфлікт« та категорично заперечувала причетність до нього росії.
У Львові судитимуть адвокатку, яка поширювала антиукраїнську пропагандистську інформацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 54-річної громадянки України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, адвокатка протягом декількох років у мережі Інтернет поширювала серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Для цього жінка, сформувавши стосовно себе імідж адвоката та експерта у «політичних справах», приймала участь у програмах на російських та проросійських медіа. У своїх численних інтерв’ю вона поширювала маніпулятивні матеріали з виключним негативом щодо України.

«Зокрема, у сюжетах обвинувачена стверджувала, що Україна перебуває під іноземним управлінням, а Майдан мав на меті розвал країни.

У тому числі стверджувала, нібито в Україні триває громадянський конфлікт та категорично заперечувала причетність до нього росії.

Також жінка вказувала на наявність неонацистів та фашистів при владі в Україні та існування нацистських воєнізованих формувань», - заявили у прокуратурі.

У своїх інтерв’ю неодноразово виявляла зневагу до держави, її нації та мови, особливу увагу звертала на те, що українську мову штучно видумали, а галицький акцент більшість українців взагалі не розуміють. Транслювала переконання, що Україна є частиною російської території.

Все це забезпечувало рф ідеологічною допомогою в проведенні підривної діяльності проти України. Окрім цього жінка на своїй сторінці у забороненій соцмережі «вконтакте» поширювала публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму, додали у прокуратурі.

Наразі жінка знаходиться під вартою.

Адвокатку обвинувачують у державній зраді, діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, а також поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161, ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України).

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Львів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони запустило тест онлайн-відстрочки у Резерв+ для багатодітних, людей з інвалідністю та студентів

До тестування онлайн відстрочки від мобілізації у Резерв+ вже можна долучитися.

Шляхом надсилання у WhatsApp або Signal копії рапорта – у Комітеті з нацбезпеки розповіли деталі майбутнього алгоритму переведення військовослужбовців

Військовослужбовець, який виявив бажання перейти на посаду до іншої військової частини, надсилає до створеної у Генеральному штабі Збройних сил України робочої групи месенджерами WhatsApp або Signal копію рапорта.

Верховна Рада скасувала судовий збір за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги під час виконання судового рішення

Новий закон встановлює, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення.

Які ризики несе у собі «узаконення» слідчим суддею порушення права на свободу від самовикриття – стаття д. ю. н., професора Миколи Мельника

Право підозрюваного на свободу від самовикриття виключає будь-який примус з боку сторони обвинувачення щодо надання їй підозрюваним інформації та доказів, які мають інкримінуючий характер та можуть бути використані стороною обвинувачення для доведення винуватості підозрюваного – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Офіс Генпрокурора намагається зробити Раду прокурорів ефективною структурою, але поки що з цим непросто

В Офісі Генпрокурора зазначають, що потрібен час для трансформації світогляду прокурорів – прокурори повинні самі зрозуміти важливість прокурорського самоврядування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео