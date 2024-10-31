У Львові судитимуть адвокатку, яка поширювала антиукраїнську пропагандистську інформацію

Жінка стверджувала, нібито в Україні триває «громадянський конфлікт« та категорично заперечувала причетність до нього росії.

У Львові правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 54-річної громадянки України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, адвокатка протягом декількох років у мережі Інтернет поширювала серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Для цього жінка, сформувавши стосовно себе імідж адвоката та експерта у «політичних справах», приймала участь у програмах на російських та проросійських медіа. У своїх численних інтерв’ю вона поширювала маніпулятивні матеріали з виключним негативом щодо України.

«Зокрема, у сюжетах обвинувачена стверджувала, що Україна перебуває під іноземним управлінням, а Майдан мав на меті розвал країни.

У тому числі стверджувала, нібито в Україні триває громадянський конфлікт та категорично заперечувала причетність до нього росії.

Також жінка вказувала на наявність неонацистів та фашистів при владі в Україні та існування нацистських воєнізованих формувань», - заявили у прокуратурі.

У своїх інтерв’ю неодноразово виявляла зневагу до держави, її нації та мови, особливу увагу звертала на те, що українську мову штучно видумали, а галицький акцент більшість українців взагалі не розуміють. Транслювала переконання, що Україна є частиною російської території.

Все це забезпечувало рф ідеологічною допомогою в проведенні підривної діяльності проти України. Окрім цього жінка на своїй сторінці у забороненій соцмережі «вконтакте» поширювала публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму, додали у прокуратурі.

Наразі жінка знаходиться під вартою.

Адвокатку обвинувачують у державній зраді, діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, а також поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161, ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України).

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