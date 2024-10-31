Во Львове будут судить адвоката, которая распространяла антиукраинскую пропагандистскую информацию

Женщина утверждала, что в Украине продолжается «гражданский конфликт» и категорически отрицала причастность к нему россии.

Во Львове правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 54-летней гражданки Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, адвокат в течение нескольких лет в сети Интернет распространяла среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Для этого женщина, сформировав по отношению к себе имидж адвоката и эксперта по «политическим делам», принимала участие в программах на российских и пророссийских медиа. В своих многочисленных интервью она распространяла манипулятивные материалы с исключительным негативом по отношению к Украине.

«В частности, в сюжетах обвиняемая утверждала, что Украина находится под иностранным управлением, а Майдан преследовал цель развал страны.

В том числе утверждала, что в Украине продолжается гражданский конфликт и категорически отрицала причастность к нему россии.

Также женщина указывала на наличие неонацистов и фашистов у власти в Украине и существование нацистских военизированных формирований», - заявили в прокуратуре.

В своих интервью неоднократно проявляла пренебрежение к государству, его нации и языку, особое внимание обращала на то, что украинский язык искусственно выдумали, а галицкий акцент большинство украинцев вообще не понимают. Транслировала убеждение, что Украина является частью российской территории.

Все это обеспечивало рф идеологической помощью в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме этого, женщина на своей странице в запрещенной соцсети «вконтакте» распространяла публикации с символикой коммунистического тоталитарного режима, добавили в прокуратуре.

В данный момент женщина находится под стражей.

Адвоката обвиняют в государственной измене, действиях, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти, а также распространении и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 161, ч. 1, 2 ст. 436- 1 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.