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Глава Рады Стефанчук убежден, что Зеленский подпишет закон об отмене сезонного перевода часов

17:55, 31 октября 2024
Руслан Стефанчук отметил, что не видит причин не подписывать закон.
Глава Рады Стефанчук убежден, что Зеленский подпишет закон об отмене сезонного перевода часов
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон об отмене перевода часов на летнее время.

По его убеждению, отмена переводов часов будет способствовать здоровью нации, сказал Стефанчук на брифинге.

Он также напомнил, что, согласно выводам европейских научных институтов, экономия от перевода стрелок часов при существовании новейших технологий "совершенно несущественна".

"По состоянию на данный момент я не вижу оснований не подписывать этот законопроект", - подчеркнул Стефанчук.

Напомним, что Украина перешла на зимнее время с 26 на 27 октября.

Как известно, 16 июля Верховная Рада поддержала закон об исчислении времени в Украине № 4201. Впоследствии его подписал председатель Верховной Рады, и 21 августа был направлен на подпись Президенту.

Однако Владимир Зеленский его до сих пор не подписал и, по информации источников BBC, не планирует этого делать.

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