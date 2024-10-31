Искала женщин с инвалидностью для уклонистов, чтобы те смогли выехать за границу — будут судить злоумышленницу

Женщина организовала незаконную переправку военнообязанных через границу.

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая организовала незаконную переправку военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что 38-летняя жительница Вышгорода организовала схему уклонения мужчинами от военной службы с помощью сервиса «Брак за сутки». Этой услугой воспользовался 43-летний мужчина, который женился на женщине с группой инвалидности. За реализацию своего плана злоумышленница потребовала финансовое вознаграждение в размере 300 долларов.

Женщина была задержана во время получения средств за организацию одного из таких бракосочетаний.

Ранее сообщалось, что в Кабмине ускоряют процедуры для начала наложения на уклонистов ограничений в праве вождения авто.

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