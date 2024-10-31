Шукала жінок з інвалідністю для ухилянтів, що ті змогли виїхати за кордон — судитимуть зловмисницю

Жінка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон.

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно жінки, яка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 38-річна жителька Вишгорода організувала схему ухилення чоловіками від військової служби за допомогою сервісу «Шлюб за добу». Цією послугою скористався 43-річний чоловік, який одружився на жінці, яка має групу інвалідності. За реалізацію свого плану зловмисниця вимагала фінансову винагороду в розмірі 300 доларів.

Жінку було затримано під час отримання коштів за організацію одного з таких одружень.

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