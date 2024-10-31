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Шукала жінок з інвалідністю для ухилянтів, що ті змогли виїхати за кордон — судитимуть зловмисницю

23:19, 31 жовтня 2024
Жінка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон.
Шукала жінок з інвалідністю для ухилянтів, що ті змогли виїхати за кордон — судитимуть зловмисницю
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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно жінки, яка організувала незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 38-річна жителька Вишгорода організувала схему ухилення чоловіками від військової служби за допомогою сервісу «Шлюб за добу». Цією послугою скористався 43-річний чоловік, який одружився на жінці, яка має групу інвалідності. За реалізацію свого плану зловмисниця вимагала фінансову винагороду в розмірі 300 доларів.

Жінку було затримано під час отримання коштів за організацію одного з таких одружень.

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суд Національна поліція

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