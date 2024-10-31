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У Мін’юсті роз’яснили, який алгоритм дій при відмові державного реєстратора в державній реєстрації прав

21:15, 31 жовтня 2024
Міністерство юстиції нагадало підстави для відмови в проведенні державної реєстрації.
У Мін’юсті роз’яснили, який алгоритм дій при відмові державного реєстратора в державній реєстрації прав
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У Міністерстві юстиції роз’яснили, який алгоритм дій при відмові державного реєстратора в державній реєстрації прав.

Підстави для відмови в державній реєстрації прав визначені статтею 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Так, підставами для відмови в проведенні державної реєстрації, можуть бути такими:

· заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;

· подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом;

· подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

· наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.

Міністерством юстиції України наказом від 21.11.2016 № 3276/5 затверджено вимоги до оформлення рішень державних реєстраторів прав на нерухоме майно. Згідно з якими, рішення державних реєстраторів прав на нерухоме майно має містити вичерпний перелік підстав для відмови в проведенні реєстраційних дій (у разі прийняття рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій) із зазначенням вичерпного та обґрунтованого переліку обставин, які стали передумовою для прийняття такого рішення.

Для реалізації своїх конституційних прав громадянам та юридичним особам надано право оскаржувати рішення державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації.

Законодавством встановлено обсяг компетенції територіальних органів Міністерства юстиції України, як органу адміністративного оскарження, який розглядає скарги, зокрема, на рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації (крім рішень про державну реєстрацію прав), які здійснюють діяльність у межах території, на якій діє відповідний територіальний орган.

Так, скарга на рішення про відмову в проведенні державної реєстрації подається особою, права якої порушено протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення своїх прав до територіальних органів Міністерства юстиції України.

Скарга подається в письмовому або електронному форматі. Повернення скарги не позбавляє скаржника права на повторне її подання в установленому порядку. Із вимогами до оформлення скарги можна ознайомитись у статті 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на майно та їх обтяжень. 

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мінюст

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