Шляхом надсилання у WhatsApp або Signal копії рапорта – у Комітеті з нацбезпеки розповіли деталі майбутнього алгоритму переведення військовослужбовців

Військовослужбовець, який виявив бажання перейти на посаду до іншої військової частини, надсилає до створеної у Генеральному штабі Збройних сил України робочої групи месенджерами WhatsApp або Signal копію рапорта.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповіла про новий алгоритм переведень військовослужбовця до іншої військової частини. За її словами, він має запрацювати «вже дуже скоро». Зауважимо, що станом на 31 жовтня офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ з цього приводу немає.

За її словами, цей алгоритм полягає у наступних кроках.

Військовослужбовець, який виявив бажання перейти на посаду до іншої військової частини, надсилає до створеної у Генеральному штабі Збройних сил України робочої групи месенджерами WhatsApp або Signal копію рапорта. Як зазначила Бобровська, «трохи згодом мобільний телефон представників робочої групи має бути оприлюднений на офіційних сторінках Генерального штабу ЗСУ». Окрім рапорта з зазначенням чинної посади та посади, на яку хоче перевестися військовослужбовець, також має бути письмова згода – командира військової частини, куди хоче перевестися боєць. Далі робоча група розглядає доцільність переміщення військовослужбовця та упродовж доби опрацьовує відповідний план та надає його на розгляд Головнокомандувачу Збройних сил України. Про ухвалене чи неухвалене кадрове рішення щодо переведення військових (відсутність необхідного рівня освіти, бойового досвіду тощо) старший робочої групи протягом двох діб повідомляє заявника.

Командир військової частини, в якій проходить службу військовослужбовець, після отримання інформаційного повідомлення про кадрове рішення щодо переміщення до іншої військової частини в мінімальний визначений законодавством термін:

забезпечує здачу справ та посади військовослужбовця;

готує документи щодо зняття військовослужбовця з усіх видів забезпечення та виключення його зі списків особового складу військової частини;

готує витяги з наказу (щодо стройової частини) про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (в трьох примірниках), припис, грошовий, продовольчий, речовий атестати, атестат на зброю та інші документи (за потреби) надсилаються до військової частини, куди переміщується військовослужбовець;

решту облікових документів військовослужбовця (особова справа тощо) направляються фельд’єгерсько-поштовим зв’язком встановленими порядком засобами.

«Також ведуться розмови щодо впровадження цього процесу через Армію+. Щодо цього напрямку: рішення прийматиметься протягом 24 годин, і у випадку його відсутності протягом цього часу рапорт автоматично погоджується» - зазначила Бобровська.

Крім того, у Армії+ здійснюватиметься рандомна вибірка відмов у переміщенні для верифікації висновків відповідального підрозділу ГШ, яка встановлює, чи відмова дійсно обгрунтована.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський затвердив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами. Наразі така процедура офіційно не опублікована.

Автор: Наталя Мамченко

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