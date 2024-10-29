Олександр Сирський спростив процедуру переведення бійців між військовими частинами, — ЗМІ

Процедура переведення бійців між військовими частинами стане простішою.

Фото: ukrinform.com

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський затвердив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами. Про це повідомив портал «Мілітарний» з посиланням на власні джерела у Генеральному штабі ЗСУ.

За алгоритмом, військовослужбовець, який виявив бажання перейти на посаду до іншої військової частини, надсилає до створеної у Генеральному штабі Збройних cил України робочої групи месенджерами WhatsApp або Signal копію рапорта.

Окрім рапорта з зазначенням чинної посади та посади, на яку хоче перевестися військослужбовець, також має бути письмова згода, більш відома як «відношення», командира військової частини, куди хоче перевестися боєць чи бійчиня.

Щоб оперативно ухвалити кадрове рішення, робоча група розглядає доцільність переміщення бійця та упродовж доби опрацьовує відповідний план та надає його на розгляд Головнокомандувачу Збройних сил України.

Після позитивного рішення щодо переміщення військовослужбовця та видання наказу (щодо особового складу) Кадровий центр Збройних сил України надсилає електронне повідомлення до військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу та до військової частини, до якої переміщується.

Про ухвалене чи неухвалене кадрове рішення щодо переведення військових (відсутність необхідного рівня освіти, бойового досвіду тощо) старший робочої групи протягом двох діб повідомляє заявника.

Командир військової частини, в якій проходить службу військовослужбовець, після отримання інформаційного повідомлення про кадрове рішення щодо переміщення до іншої військової частини в мінімальний визначений законодавством термін готує переведення військовослужбовця.

Таке переведення військових можливе до частин пріоритетного комплектування.

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