Практика судів
  1. В Україні

Олександр Сирський спростив процедуру переведення бійців між військовими частинами, — ЗМІ

13:29, 29 жовтня 2024
Процедура переведення бійців між військовими частинами стане простішою.
Олександр Сирський спростив процедуру переведення бійців між військовими частинами, — ЗМІ
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський затвердив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами. Про це повідомив портал «Мілітарний» з посиланням на власні джерела у Генеральному штабі ЗСУ.

За алгоритмом, військовослужбовець, який виявив бажання перейти на посаду до іншої військової частини, надсилає до створеної у Генеральному штабі Збройних cил України робочої групи месенджерами WhatsApp або Signal копію рапорта.

Окрім рапорта з зазначенням чинної посади та посади, на яку хоче перевестися військослужбовець, також має бути письмова згода, більш відома як «відношення», командира військової частини, куди хоче перевестися боєць чи бійчиня.

Щоб оперативно ухвалити кадрове рішення, робоча група розглядає доцільність переміщення бійця та упродовж доби опрацьовує відповідний план та надає його на розгляд Головнокомандувачу Збройних сил України.

Після позитивного рішення щодо переміщення військовослужбовця та видання наказу (щодо особового складу) Кадровий центр Збройних сил України надсилає електронне повідомлення до військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу та до військової частини, до якої переміщується.

Про ухвалене чи неухвалене кадрове рішення щодо переведення військових (відсутність необхідного рівня освіти, бойового досвіду тощо) старший робочої групи протягом двох діб повідомляє заявника.

Командир військової частини, в якій проходить службу військовослужбовець, після отримання інформаційного повідомлення про кадрове рішення щодо переміщення до іншої військової частини в мінімальний визначений законодавством термін готує переведення військовослужбовця.

Таке переведення військових можливе до частин пріоритетного комплектування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року

Народні депутати уточнили повноваження МСЕК і порядок оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій новим законом.

Верховна Рада прийняла закон про угоди корупціонерів зі слідством

Парламент прийняв закон про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством – інакше Україна ризикувала не отримати 4 млрд євро від ЄС.

Кандидатам в судді не потрібно буде володіти знаннями з усіх сфер права і демонструвати геніальність на IQ-тесті – Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу спрощення умов для того, щоб стати суддею – кандидати в судді зможуть самі обрати спеціалізацію, з якої складатимуть тести і практичні завдання, а вимоги до балу на IQ-тесті знизять.

Верховна Рада схвалила розширення категорій, на які поширюються пенсійні гарантії осіб, звільнених з військової служби

Пропонується прирівняти умови призначення пенсій нарівні з військовослужбовцями строкової служби для осіб з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, які постраждали під час оборонних дій у зв’язку з агресією рф, а також членів сімей загиблих або зниклих безвісти внаслідок таких дій.

Верховна Рада підтримала законопроект про ветеранське підприємництво

Законопроект містить визначення поняття суб’єктів ветеранського підприємництва.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Стефанчук
    Руслан Стефанчук
    Голова Верховної Ради України
  • Ольга Кисильова
    Ольга Кисильова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Медвецький
    Сергій Медвецький
    голова Вінницького апеляційного суду