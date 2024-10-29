Александр Сырский упростил процедуру перевода бойцов между воинскими частями, — СМИ

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский утвердил упрощенную процедуру перевода бойцов между воинскими частями. Об этом сообщил портал «Милитарный» со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе ВСУ.
По алгоритму военнослужащий, изъявивший желание перейти на должность в другую воинскую часть, присылает в созданную в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рабочую группу мессенджерами WhatsApp или Signal копию рапорта.
Кроме рапорта с указанием действующей должности и должности, на которую хочет перевестись военнослужащий, также должно быть письменное согласие, более известное как «отношение», командира воинской части, куда хочет перевестись военнослужащий или военнослужащая.
Чтобы оперативно принять кадровое решение, рабочая группа рассматривает целесообразность перемещения бойца и прорабатывает соответствующий план в течение суток и предоставляет его на рассмотрение Главнокомандующему Вооруженными силами Украины.
После положительного решения о перемещении военнослужащего и издании приказа (по личному составу) Кадровый центр Вооруженных сил Украины направляет электронное сообщение в воинскую часть, где военнослужащий проходит военную службу и в воинскую часть, в которую перемещается.
О принятом или непринятом кадровом решении о переводе военных (отсутствие необходимого уровня образования, боевого опыта и т.п.) старший рабочей группы в течение двух суток сообщает заявителю.
Командир воинской части, в которой проходит службу военнослужащий, после получения информационного сообщения о кадровом решении о перемещении в другую воинскую часть в минимальный определенный законодательством срок готовит перевод военнослужащего.
Такой перевод военных возможен в части приоритетного комплектования.
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