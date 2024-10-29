Александр Сырский упростил процедуру перевода бойцов между воинскими частями, — СМИ

Процедура перевода бойцов между воинскими частями станет проще.

Фото: ukrinform.com

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский утвердил упрощенную процедуру перевода бойцов между воинскими частями. Об этом сообщил портал «Милитарный» со ссылкой на собственные источники в Генеральном штабе ВСУ.

По алгоритму военнослужащий, изъявивший желание перейти на должность в другую воинскую часть, присылает в созданную в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рабочую группу мессенджерами WhatsApp или Signal копию рапорта.

Кроме рапорта с указанием действующей должности и должности, на которую хочет перевестись военнослужащий, также должно быть письменное согласие, более известное как «отношение», командира воинской части, куда хочет перевестись военнослужащий ​или военнослужащая.

Чтобы оперативно принять кадровое решение, рабочая группа рассматривает целесообразность перемещения бойца и прорабатывает соответствующий план в течение суток и предоставляет его на рассмотрение Главнокомандующему Вооруженными силами Украины.

После положительного решения о перемещении военнослужащего и издании приказа (по личному составу) Кадровый центр Вооруженных сил Украины направляет электронное сообщение в воинскую часть, где военнослужащий проходит военную службу и в воинскую часть, в которую перемещается.

О принятом или непринятом кадровом решении о переводе военных (отсутствие необходимого уровня образования, боевого опыта и т.п.) старший рабочей группы в течение двух суток сообщает заявителю.

Командир воинской части, в которой проходит службу военнослужащий, после получения информационного сообщения о кадровом решении о перемещении в другую воинскую часть в минимальный определенный законодательством срок готовит перевод военнослужащего.

Такой перевод военных возможен в части приоритетного комплектования.

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