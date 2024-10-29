Верховная Рада поддержала законопроект о ветеранском предпринимательстве

Законопроект содержит определение понятия субъектов ветеранского предпринимательства.

Верховная Рада 29 октября поддержала в первом чтении законопроект о ветеранском предпринимательстве 10258, представленный еще в ноябре 2023 года.

В частности, в Хозяйственном кодексе предлагается установить, что социальное предпринимательство – это предпринимательство с целью достижения конкретных общественно полезных материальных или нематериальных результатов, направленных на решение социальных и экологических проблем отдельных категорий лиц или групп населения.

Законопроект содержит общие положения и определения, в частности понятия субъектов ветеранского предпринимательства, ветеранского социального предпринимательства.

Также он определяет цели, задачи и принципы государственной политики в сфере развития и функционирования ветеранского предпринимательства;

предусматривает порядок приобретения субъектом предпринимательства статуса ветеранского и его утрату;

вводит учет сведений о субъектах ветеранского предпринимательства в Едином государственном реестре ветеранов войны;

устанавливает виды и формы государственной поддержки ветеранского предпринимательства;

устанавливает основы международного сотрудничества в области ветеранского предпринимательства.

Автор: Наталя Мамченко

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