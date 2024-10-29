Верховная Рада одобрила законопроект о комплексном подходе к политике для ветеранов

Законопроект направлен на улучшение жизни ветеранов в Украине.

Фото иллюстративное: из открытых источников

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11007 «Об основах внутренней и внешней политики», касающийся формирования комплексного подхода к внутренней политике в ветеранской сфере. За основу документа проголосовали 302 народных депутата.

Законопроект определяет основные принципы внутренней политики, направленные на обеспечение прав ветеранов войны. Основные направления включают:

Надлежащая реализация медицинских, образовательных, трудовых, экономических, культурных и социальных прав ветеранов.

Чествование памяти ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также пострадавших участников Революции Достоинства.

Создание эффективной системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Обеспечение условий для лечения, реабилитации и восстановления полноценной жизни ветеранов.

Разработка единой государственной электронной системы заботы о ветеранах.

Формирование программ реинтеграции ветеранов с общинами.

Содействие созданию предпринимательских инициатив для ветеранов.

Выработка новых подходов к социальной защите этой категории лиц.

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