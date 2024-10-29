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Чиновник Подольского ТЦК погорел на взятке — получил от адвоката $5 000 за «нужное» решение

14:01, 29 октября 2024
Подозреваемый требовал и получил неправомерную выгоду за непривлечение клиента адвоката к административной ответственности за нарушение правил военного учета.
Чиновник Подольского ТЦК погорел на взятке — получил от адвоката $5 000 за «нужное» решение
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Правоохранители задержали и сообщили о подозрении помощнику начальника Подольского РТЦК и СП по правовой работе, который погорел на взятке.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемый требовал и получил от адвоката неправомерную выгоду за непривлечение ее клиента к административной ответственности за нарушение правил военного учета, а также за дальнейшую постановку его на военный учет.

«Таким образом, клиент адвоката мог избежать мобилизации. Сумма неправомерной выгоды составила 25 тыс. грн и 4 тыс. долларов США», - заявили в ОГП.

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме почти 212 тыс грн.

В ОГП добавили, что должностному лицу инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Напомним, что в Киеве у работников Голосеевского районного ТЦК во время обысков было найдено $1,2 миллиона. По данным следствия, подозреваемые организовали схему получения взяток от мужчин, подлежащих мобилизации.

Кроме того, на Львовщине правоохранители разоблачили организаторов незаконных схем для избежание военной службы, среди которых - чиновник воинской части и заместитель начальника военно-медицинского клинического центра региона.

Добавим, в Киеве задержан помощник начальника Подольского ТЦК, который за взятку обещал отсрочку от мобилизации.

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ОГП прокуратура взятка ТЦК

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