Посадовець Подільського ТЦК погорів на хабарі — отримав від адвокатки $5 000 за «потрібне» рішення

Підозрюваний вимагав та одержав неправомірну вигоду за непритягнення клієнта адвокатки до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру помічнику начальника Подільського РТЦК та СП з правової роботи, який погорів на хабарі.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний вимагав та одержав від адвокатки неправомірну вигоду за непритягнення її клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальшу постановку його на військовий облік.

«Таким чином клієнт адвоката міг уникнути мобілізації. Сума неправомірної вигоди становила 25 тис грн та 4 тис доларів США», - заявили у ОГП.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі майже 212 тис грн.

У ОГП додали, що посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, що в Києві у працівників Голосіївського районного ТЦК під час обшуків знайшли $1,2 мільйона. За даними слідства, підозрювані організували схему одержання хабарів чоловіків, які підлягають мобілізації.

Додамо, на Львівщині правоохоронці викрили організаторів незаконних схем для уникнення військової служби, серед яких – посадовець військової частини та заступник начальника військово-медичного клінічного центру регіону.

Добавим, у Києві затримали помічника начальника Подільського ТЦК, який за хабар обіцяв відстрочку від мобілізації.

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