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Верховна Рада схвалила законопроєкт про комплексний підхід до політики для ветеранів

13:25, 29 жовтня 2024
Законопроєкт спрямований на покращення життя ветеранів в Україні.
Верховна Рада схвалила законопроєкт про комплексний підхід до політики для ветеранів
Фото ілюстративне: з відкритих джерел
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Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №11007 «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», що стосується формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері. За основу документу проголосували 302 народні депутати.

Законопроєкт визначає основні засади внутрішньої політики, спрямовані на забезпечення прав ветеранів війни. Основні напрямки включають:

  • Належна реалізація медичних, освітніх, трудових, економічних, культурних та соціальних прав ветеранів.
  • Вшанування пам’яті ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також постраждалих учасників Революції Гідності.
  • Створення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя.
  • Забезпечення умов для лікування, реабілітації та відновлення повноцінного життя ветеранів.
  • Розробка єдиної державної електронної системи турботи про ветеранів.
  • Формування програм реінтеграції ветеранів з громадами.
  • Сприяння створенню підприємницьких ініціатив для ветеранів.
  • Вироблення нових підходів до соціального захисту цієї категорії осіб.

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