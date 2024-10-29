Верховна Рада схвалила законопроєкт про комплексний підхід до політики для ветеранів

13:25, 29 жовтня 2024
Законопроєкт спрямований на покращення життя ветеранів в Україні.
Фото ілюстративне: з відкритих джерел
Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №11007 «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», що стосується формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері. За основу документу проголосували 302 народні депутати.
Законопроєкт визначає основні засади внутрішньої політики, спрямовані на забезпечення прав ветеранів війни. Основні напрямки включають:
- Належна реалізація медичних, освітніх, трудових, економічних, культурних та соціальних прав ветеранів.
- Вшанування пам’яті ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також постраждалих учасників Революції Гідності.
- Створення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя.
- Забезпечення умов для лікування, реабілітації та відновлення повноцінного життя ветеранів.
- Розробка єдиної державної електронної системи турботи про ветеранів.
- Формування програм реінтеграції ветеранів з громадами.
- Сприяння створенню підприємницьких ініціатив для ветеранів.
- Вироблення нових підходів до соціального захисту цієї категорії осіб.
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