Верховна Рада схвалила законопроєкт про комплексний підхід до політики для ветеранів

Законопроєкт спрямований на покращення життя ветеранів в Україні.

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Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт №11007 «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», що стосується формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері. За основу документу проголосували 302 народні депутати.

Законопроєкт визначає основні засади внутрішньої політики, спрямовані на забезпечення прав ветеранів війни. Основні напрямки включають:

Належна реалізація медичних, освітніх, трудових, економічних, культурних та соціальних прав ветеранів.

Вшанування пам’яті ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також постраждалих учасників Революції Гідності.

Створення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Забезпечення умов для лікування, реабілітації та відновлення повноцінного життя ветеранів.

Розробка єдиної державної електронної системи турботи про ветеранів.

Формування програм реінтеграції ветеранів з громадами.

Сприяння створенню підприємницьких ініціатив для ветеранів.

Вироблення нових підходів до соціального захисту цієї категорії осіб.

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