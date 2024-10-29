Верховна Рада підтримала законопроект про ветеранське підприємництво

Законопроект містить визначення поняття суб’єктів ветеранського підприємництва.

Верховна Рада 29 жовтня підтримала в першому читанні законопроект про ветеранське підприємництво 10258, поданий ще у листопаді 2023 року.

Зокрема у Господарському кодексі пропонується встановити, що соціальне підприємництво – це підприємництво з метою досягнення конкретних суспільно корисних матеріальних або нематеріальних результатів, спрямованих на вирішення соціальних та/або екологічних проблем окремих категорій осіб чи груп населення.

Законопроект містить загальні положення та визначення, зокрема, поняття суб’єктів ветеранського підприємництва, ветеранського соціального підприємництва.

Також він визначає мету, завдання і принципи державної політики у сфері розвитку та функціонування ветеранського підприємництва;

передбачає порядок набуття суб'єктом підприємництва статусу ветеранського та його втрату;

запроваджує облік відомостей щодо суб’єктів ветеранського підприємництва в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

встановлює види та форми державної підтримки ветеранського підприємництва;

встановлює засади міжнародного співробітництва у сфері ветеранського підприємництва.

Автор: Наталя Мамченко

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