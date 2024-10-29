Верховна Рада підтримала законопроект про ветеранське підприємництво

Верховна Рада 29 жовтня підтримала в першому читанні законопроект про ветеранське підприємництво 10258, поданий ще у листопаді 2023 року.
Зокрема у Господарському кодексі пропонується встановити, що соціальне підприємництво – це підприємництво з метою досягнення конкретних суспільно корисних матеріальних або нематеріальних результатів, спрямованих на вирішення соціальних та/або екологічних проблем окремих категорій осіб чи груп населення.
Законопроект містить загальні положення та визначення, зокрема, поняття суб’єктів ветеранського підприємництва, ветеранського соціального підприємництва.
Також він визначає мету, завдання і принципи державної політики у сфері розвитку та функціонування ветеранського підприємництва;
Автор: Наталя Мамченко
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