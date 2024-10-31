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Путем отправки в WhatsApp или Signal копии рапорта – в Комитете по нацбезопасности рассказали детали будущего алгоритма перевода военнослужащих

17:16, 31 октября 2024
Военнослужащий, изъявивший желание перейти на должность в другую воинскую часть, присылает в созданную при Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рабочую группу мессенджерами WhatsApp или Signal копию рапорта.
Путем отправки в WhatsApp или Signal копии рапорта – в Комитете по нацбезопасности рассказали детали будущего алгоритма перевода военнослужащих
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Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская рассказала о новом алгоритме перевода военнослужащего в другую воинскую часть. По ее словам, он должен заработать «уже очень скоро». Подчеркнем, что по состоянию на 31 октября официальные сообщения от Генштаба ВСУ по этому поводу отсутствуют.

По ее словам, этот алгоритм состоит в следующих шагах.

  1. Военнослужащий, изъявивший желание перейти на должность в другую воинскую часть, направляет в созданную в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рабочую группу мессенджерами WhatsApp или Signal копию рапорта. Как отметила Бобровская, «несколько позже мобильный телефон представителей рабочей группы должен быть обнародован на официальных страницах Генерального штаба ВСУ».
  2. Кроме рапорта с указанием действующей должности и должности, на которую хочет перевестись военнослужащий, также должно быть письменное согласие – командира воинской части, куда хочет перевестись боец.
  3. Далее рабочая группа рассматривает целесообразность перемещения военнослужащего и в течение суток прорабатывает соответствующий план и дает его рассмотрение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины.
  4. О принятом или непринятом кадровом решении о переводе военных (отсутствие необходимого уровня образования, боевого опыта и т.п.) старший рабочей группы в течение двух суток сообщает заявителю.

Командир воинской части, в которой проходит службу военнослужащий, после получения информационного сообщения о кадровом решении о перемещении в другую воинскую часть в минимальный определенный законодательством срок:

  • обеспечивает сдачу дел и должности военнослужащего;
  • готовит документы по снятию военнослужащего со всех видов обеспечения и исключения его из списков личного состава воинской части;
  • готовит выписки из приказа (по строевой части) об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части (в трех экземплярах), предписание, денежный, продовольственный, вещественный аттестаты, аттестат на оружие и другие документы (при необходимости) направляются в воинскую часть, куда перемещается военнослужащий;
  • остальные учетные документы военнослужащего (личное дело и т.п.) направляются фельдъегерско-почтовой связью установленными порядком средствами.

«Также ведутся разговоры о внедрении этого процесса через Армию+. Относительно этого направления решение будет приниматься в течение 24 часов, и в случае его отсутствия в течение этого времени рапорт автоматически согласовывается» - отметила Бобровская.

Кроме того, в Армии+ будет осуществляться рандомная выборка отказов в перемещении для верификации выводов ответственного подразделения ГШ, которая устанавливает, действительно ли отказ обоснован.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский утвердил упрощенную процедуру перевода бойцов между воинскими частями. Пока такая процедура официально не опубликована.

Автор: Наталья Мамченко

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Путем отправки в WhatsApp или Signal копии рапорта – в Комитете по нацбезопасности рассказали детали будущего алгоритма перевода военнослужащих

Военнослужащий, изъявивший желание перейти на должность в другую воинскую часть, присылает в созданную при Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рабочую группу мессенджерами WhatsApp или Signal копию рапорта.

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