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Голова Ради Стефанчук переконаний, що Зеленський підпише закон про скасування сезонного переведення годинників

17:55, 31 жовтня 2024
Руслан Стефанчук зазначив, що не бачить причин не підписувати закон.
Голова Ради Стефанчук переконаний, що Зеленський підпише закон про скасування сезонного переведення годинників
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук впевнений, що Президент України Володимир Зеленський підпише закон про скасування переведення годинників на літній час.

На його переконання, скасування переведень годинників сприятиме здоров'ю нації, сказав Стефанчук на брифінгу.

Він також нагадав, що згідно з висновками європейських наукових інститутів економія від переведення стрілок годинника при існуванні новітніх технологій "абсолютно несуттєва".

"Станом на зараз я  не бачу підстав не підписувати цей законопроект", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, що Україна перейшла на зимовий час з 26 на 27 жовтня.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада підтримала закон про обчислення часу в Україні № 4201. Згодом його підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис Президенту.

Однак Володимир Зеленський його досі не підписав і, за інформацією джерел ВВС, не планує цього робити.

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