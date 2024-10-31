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Гоструда объясняет, от чего зависит размер больничных

21:42, 31 октября 2024
Больничные выплачиваются застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа.
Гоструда объясняет, от чего зависит размер больничных
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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, от чего зависит размер больничных.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере средней заработной платы, который зависит от страхового стажа:

1) 50 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до трех лет;

2) 60 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от трех до пяти лет;

3) 70 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж от пяти до восьми лет;

4) 100 процентов средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж более восьми лет.

Кроме того, если работник в течение двенадцати месяцев перед наступлением страхового случая имел страховой стаж менее шести месяцев, пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не больше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы.

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