Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Только совладельцы многоэтажки имеют право на получение в собственность или постоянное пользование земельного участка, на котором этот дом расположен – КХС ВС

15:18, 11 ноября 2024
ОСМД обжаловало решение горсовета и результаты земельных торгов, по которым ООО получило право аренды земельного участка, являющегося частью придомовой территории многоквартирного дома, с требованием признать договор аренды недействительным и отменить регистрацию права аренды.
Только совладельцы многоэтажки имеют право на получение в собственность или постоянное пользование земельного участка, на котором этот дом расположен – КХС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

КХС ВС сделал вывод, что исключительное право на получение в собственность или постоянное пользование земельного участка коммунальной собственности, на котором расположен многоквартирный жилой дом, здания и сооружения, предназначенные для удовлетворения потребностей совладельцев многоквартирного дома и расположенные на придомовой территории, принадлежит совладельцам многоквартирного дома.

В соответствии с обстоятельствами дела городской совет принял решение и провел земельные торги по продаже права аренды земельного участка, победителем которых стало ООО, с которым горсовет заключил договор аренды земельного участка для эксплуатации и обслуживания паркингов и автостоянок на землях жилой и общественной застройки.

Поскольку спорный земельный участок является частью придомовой территории многоквартирного дома, вещные права на которую принадлежат всем совладельцам дома, ОСМД обратилось с иском об обжаловании решения горсовета, результатах земельных торгов, признании недействительным договор аренды и отмене государственной регистрации права аренды.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд частично удовлетворил иск, в частности, отменил решение горсовета в части утверждения земельного участка для продажи на земельных торгах, признал недействительным договор аренды с отменой записи о государственной регистрации права аренды ООО.

По результатам рассмотрения Верховный Суд указал, что в силу предписаний п. 6 ст. 1 Закона Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", ст. 382 ГК Украины, ст. 42 ЗК Украины исключительное право на получение в собственность или постоянное пользование земельного участка коммунальной собственности, на котором расположен многоквартирный жилой дом, здания и сооружения, предназначенные для удовлетворения потребностей совладельцев многоквартирного дома и расположенные на придомовой территории, принадлежит совладельцам многоквартирного дома.

По установленным по делу обстоятельствам спорный земельный участок имеет статус придомовой территории многоквартирного дома ОСМД ввиду того, что согласно сведениям кадастрового дела является составной частью земельного участка, отведенного горсоветом в 2004 году единственным массивом под строительство и обслуживание жилого дома истца. Дальнейшее искусственное разделение земельного участка, имеющего статус придомовой территории, с целью передачи его части в аренду третьим лицам не изменяет статус такого участка как придомовой территории многоквартирного дома.

Учитывая это, городской совет, реализуя свои права собственника относительно сначала раздела земельного участка, отведенного для строительства жилого дома, а затем передачи части этого земельного участка (являющегося спорным) в аренду третьим лицам, допустил нарушение норм законодательства и прав ОСМД на безвозмездное и беспрепятственное пользование землей, являющейся придомовой территорией многоквартирного дома и право на которую общим имуществом совладельцев этого дома.

В связи с этим выводы суда апелляционной инстанции об удовлетворении исковых требований о частичной отмене решения городского совета, которым спорный земельный участок был включен в перечень участков, право аренды на которые подлежит продаже на земельных торгах, и признания недействительным договора аренды, заключенного по результатам проведение таких торгов являются законными и обоснованными.

Ознакомиться с постановлением КХС ВС от 18 сентября 2024 г. по делу № 910/14564/23 можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Раскол, конфликты и взаимные обвинения – что происходит в ВККС после увольнения руководителя Секретариата Елены Пономаренко

Высшая квалификационная комиссия судей на фоне проблем с конкурсами в апелляционные суды и ВАКС рискует оказаться в состоянии репутационного и функционального кризиса.

В Украине собираются декриминализировать съемку и распространение видео для взрослых

Речь идет о декриминализации, а не о легализации, ведь порно уже легализовано

Пенсионную реформу в Украине начнут с 1 июля 2025 года – вместе с реформой спецпенсий

Соответствующие требования поставил перед Украиной Международный валютный фонд и они отразились в законопроекте о Бюджете на 2025 год, который Кабмин подготовил ко второму чтению.

Мария Берлинская: «Я отношусь к людям как к роботам, у меня есть профессиональная деформация за эти 10 лет»

Мария Берлинская: «Если ты потратил 100 солдат и несколько единиц техники, но при этом убил в 5 раз больше врага и у него в 5 раз больше техники, это все калькулируется в деньгах – ты в плюсе».

Судьям местных судов установят ежемесячную доплату 10,5 тысяч гривен – Кабмин подготовил финальный проект бюджета

Вместо премий, которые первоначально предлагал Минфин, судьям будут выплачивать доплату в размере 10,5 тысячи гривен – проект бюджета на 2025 год.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду