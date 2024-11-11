Только совладельцы многоэтажки имеют право на получение в собственность или постоянное пользование земельного участка, на котором этот дом расположен – КХС ВС

ОСМД обжаловало решение горсовета и результаты земельных торгов, по которым ООО получило право аренды земельного участка, являющегося частью придомовой территории многоквартирного дома, с требованием признать договор аренды недействительным и отменить регистрацию права аренды.

КХС ВС сделал вывод, что исключительное право на получение в собственность или постоянное пользование земельного участка коммунальной собственности, на котором расположен многоквартирный жилой дом, здания и сооружения, предназначенные для удовлетворения потребностей совладельцев многоквартирного дома и расположенные на придомовой территории, принадлежит совладельцам многоквартирного дома.

В соответствии с обстоятельствами дела городской совет принял решение и провел земельные торги по продаже права аренды земельного участка, победителем которых стало ООО, с которым горсовет заключил договор аренды земельного участка для эксплуатации и обслуживания паркингов и автостоянок на землях жилой и общественной застройки.

Поскольку спорный земельный участок является частью придомовой территории многоквартирного дома, вещные права на которую принадлежат всем совладельцам дома, ОСМД обратилось с иском об обжаловании решения горсовета, результатах земельных торгов, признании недействительным договор аренды и отмене государственной регистрации права аренды.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд частично удовлетворил иск, в частности, отменил решение горсовета в части утверждения земельного участка для продажи на земельных торгах, признал недействительным договор аренды с отменой записи о государственной регистрации права аренды ООО.

По результатам рассмотрения Верховный Суд указал, что в силу предписаний п. 6 ст. 1 Закона Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", ст. 382 ГК Украины, ст. 42 ЗК Украины исключительное право на получение в собственность или постоянное пользование земельного участка коммунальной собственности, на котором расположен многоквартирный жилой дом, здания и сооружения, предназначенные для удовлетворения потребностей совладельцев многоквартирного дома и расположенные на придомовой территории, принадлежит совладельцам многоквартирного дома.

По установленным по делу обстоятельствам спорный земельный участок имеет статус придомовой территории многоквартирного дома ОСМД ввиду того, что согласно сведениям кадастрового дела является составной частью земельного участка, отведенного горсоветом в 2004 году единственным массивом под строительство и обслуживание жилого дома истца. Дальнейшее искусственное разделение земельного участка, имеющего статус придомовой территории, с целью передачи его части в аренду третьим лицам не изменяет статус такого участка как придомовой территории многоквартирного дома.

Учитывая это, городской совет, реализуя свои права собственника относительно сначала раздела земельного участка, отведенного для строительства жилого дома, а затем передачи части этого земельного участка (являющегося спорным) в аренду третьим лицам, допустил нарушение норм законодательства и прав ОСМД на безвозмездное и беспрепятственное пользование землей, являющейся придомовой территорией многоквартирного дома и право на которую общим имуществом совладельцев этого дома.

В связи с этим выводы суда апелляционной инстанции об удовлетворении исковых требований о частичной отмене решения городского совета, которым спорный земельный участок был включен в перечень участков, право аренды на которые подлежит продаже на земельных торгах, и признания недействительным договора аренды, заключенного по результатам проведение таких торгов являются законными и обоснованными.

Ознакомиться с постановлением КХС ВС от 18 сентября 2024 г. по делу № 910/14564/23 можно по ссылке.

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