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В Укрэнерго объяснили, почему в Украине вводили аварийные графики отключений электричества

15:36, 11 ноября 2024
В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара от россии.
В Укрэнерго объяснили, почему в Украине вводили аварийные графики отключений электричества
Источник фото: lb.ua
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11 ноября в Украине применили аварийные графики отключений электроэнергии в качестве превентивной меры из-за угрозы ракетного удара. Это произошло после масштабного вылета стратегической боевой авиации россии. Об этом заявил Юрий Бойко, советник премьер-министра и член наблюдательного совета Укрэнерго, в эфире «Суспільного».

«На самом деле энергетики должны были и отреагировали на масштабный вылет стратегической боевой авиации врага. Согласитесь, что, пожалуй, вряд ли можно назвать еще один пример, когда для имитации удара было привлечено такое большое количество ресурса со стороны агрессора», - отметил Бойко.

По его словам, аварийные отключения были введены в тех регионах, где это могло смягчить последствия потенциальных ударов. Однако уже сейчас есть позитивные новости: графики отключений отменены, и в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено для всех потребителей.

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