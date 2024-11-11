В Украине заработал Реестр хранения зерна

В Украине ввели информационно-коммуникационную систему "Основной реестр складских документов на зерно и зерна, принятого на хранение, и реестр зернового склада». Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
«Внедрение Реестра хранения зерна создает предпосылки перехода на безбумажные технологии и введение электронного складского документа на зерно. Также создает возможность интеграции с торговыми площадками для развития рынка зерна Украины», - отметил министр агрополитики Виталий Коваль.
Реестр складских документов на зерно размещен на Единой платформе реестров государственных органов на Дія.Engine. Это обеспечивает возможность управления бланками в части их перемещения между складами.
Указывается, что сейчас элеваторы могут работать с реестром через веб-браузер, а управляющий имеет возможность управлять доступом юзеров конкретно в системе.
Также Реестр имеет АPI-интерфейс, позволяющий обмениваться информацией с учетными системами зерновых складов. Авторизация пользователей происходит с помощью электронной подписи, что повышает безопасность.
Кроме того, Реестр интегрирован с Единым государственным реестром юридических лиц, что позволяет эффективно использовать данные, а также внедрены новые форматы отчетности.
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