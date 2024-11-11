В Україні запрацював Реєстр зберігання зерна

Завдяки Реєстру реалізована можливість керування бланками в частині їх переміщення між складами.

В Україні запровадили інформаційно-комунікаційну систему «Основний реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстр зернового складу». Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

«Впровадження Реєстру зберігання зерна створює передумови переходу на безпаперові технології та запровадження електронного складського документу на зерно. Також створює можливість інтеграції з торговельними майданчиками для розвитку ринку зерна України», - зазначив міністр агрополітики Віталій Коваль.

Реєстр складських документів на зерно розміщено на Єдиній платформі реєстрів державних органів на Дія.Engine. Це забезпечує можливість керування бланками в частині їх переміщення між складами.

Вказується, що тепер елеватори можуть працювати з реєстром через веб-браузер, а керівник має можливість управляти доступом користувачів безпосередньо в системі.

Також Реєстр має АPI-інтерфейс, що дозволяє обмінюватися інформацією з обліковими системами зернових складів. Авторизація користувачів відбувається за допомогою електронного підпису, що підвищує безпеку. Також для банків створені спеціальні робочі кабінети для зручної роботи з реєстром.

Крім того, Реєстр інтегровано з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, що дозволяє ефективно використовувати дані, а також запроваджено нові формати звітності.

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