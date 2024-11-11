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Контролюючий орган має право на перевірку без підтвердження порушень – Верховний Суд

18:54, 11 листопада 2024
КАС ВС підтвердив, що контролюючий орган має право на проведення фактичної перевірки на підставі покладених на нього функцій незалежно від отримання інформації про порушення.
Контролюючий орган має право на перевірку без підтвердження порушень – Верховний Суд
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Державна податкова служба повідомляє, що судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятих податкових повідомлень-рішень, якими позивачу застосовано штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог підпункту 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України.

При вирішенні даного спору судами враховано, що за змістом положень підпункту 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 Податкового кодексу України фактична перевірка може проводитися у разі здійснення контролюючим органом функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального.

Верховним Судом наголошено, що здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального є самостійною обставиною, з якою законодавець пов`язує право контролюючого органу проводити фактичні перевірки суб`єктів господарювання та не вимагає наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства. У даному випадку достатньо самого факту покладення на контролюючий орган здійснення контролю за дотриманням норм законодавства у відповідній сфері правовідносин (виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального).

Отже, зазначені правові норми дозволяють проведення фактичної перевірки платника податків, у тому числі на виконання функцій контролюючого органу, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, які в силу приписів статті 16 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» покладені на відповідача.

Також Верховним Судом зазначено, що вручення під розписку копії наказу про проведення фактичної перевірки особі, яка в момент проведення перевірки проводила розрахункові операції, хоча й займала посаду оператора-заправника АГЗП, є належним дотриманням контролюючим органом положень статті 81 Податкового кодексу України, що надавало відповідачу можливість розпочати фактичну перевірку.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду від 22.10.2024 у справі № 120/14178/23 касаційну скаргу позивача залишено без задоволення; рішення Вінницького окружного адміністративного суду від 20.11.2023 та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 22.02.2024 залишено без змін.

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суд податкова судова практика

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